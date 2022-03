Un intendente santafesino apunta contra los jueces: “También son responsables”

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, apuntó en su discurso de apertura de sesiones contra los jueces, aseguró que “también son responsables” de la inseguridad y los llamó a reflexionar sobre sus fallos. No es la primera vez que les realiza un reclamo a los magistrados públicamente. Además, repudió “la puerta giratoria” y remarcó que la seguridad es un desafío constante para su gestión y es necesario “articular responsabilidades de todas partes”.

El mandatario venadense detalló en su discurso las inversiones que el municipio realizó en el sistema de videovigilancia y aprovechó el contexto para pedirle mayor colaboración a las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales, para fortalecer el patrullaje en las calles y continuar combatiendo el narcotráfico.

En ese sentido, instó a los jueces a “que se comprometan con la sociedad” y que no sean “cómplices de la impunidad”. Manifestó su hartazgo “con la falta de firmeza en los fallos judiciales que devuelve a los delincuentes a sus casas en cuestión de días”.

"Son los jueces quienes deciden si un delincuente queda en libertad. No es un intendente, no es un concejal, no es un legislador, es un juez. Esta impunidad es la que vemos seguido cuando nos encontramos con delincuentes deambulando por nuestra ciudad, que siguen robando como si nada pasara”, subrayó Chiarella. En otro tramo de su alocución frente a los concejales, el intendente utilizó nombres y apellidos de delincuentes para reforzar el pedido a los magistrados. “No pueden estar en libertad", afirmó.

Para finalizar, Chiarella, quien tiene permanente comunicación con víctimas del delito, sentenció: “Señores jueces no pierdan tiempo en enojarse con lo que digo, actúen, salgan a la calle, escuchen a la gente. Ustedes son funcionarios públicos que, además, gozan de enormes privilegios”.

“Sólo les estamos pidiendo que cumplan con sus funciones. Los venadenses no vamos a naturalizar la violencia y el delito, les pedimos que apliquen la ley con firmeza contra los que atentan contra la tranquilidad. Que terminen con la puerta giratoria y que los delincuentes queden presos. Les pedimos que se hagan cargo de esta parte de la realidad que también les toca”, concluyó. En el resto del discurso realizó un balance de su gestión municipal y trazó los próximos objetivos.