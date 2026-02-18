SEGUNDO ROUND

Santa Fe: Pullaro pone sobre la mesa una oferta que vuelve a dividir a los gremios estatales

La propuesta paritaria es semestral y con un aumento del 12,5%. ATE y UPCN, cerca de aceptar. Los sindicatos docentes, enojados.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Movilización de los gremios docentes de Santa Fe contra la política salarial de Maximiliano Pullaro.

Movilización de los gremios docentes de Santa Fe contra la política salarial de Maximiliano Pullaro.

Las negociaciones paritarias en Santa Fe abrieron una nueva grieta sindical. El gobierno de Maximiliano Pullaro ofreció un aumento semestral del 12,5% y, mientras ATE y UPCN se muestran proclives a aceptarlo, los gremios docentes lo consideran insuficiente y preparan asambleas para definir medidas.

Notas Relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro abrió el 144° cuarto período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Hagamos el amor y no la guerra

Por 
Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

La oferta de Maximiliano Pullaro

A una semana de haber desactivado el conflicto policial —uno de los momentos más delicados para la gestión de Unidos— la Casa Gris volvió a sentarse en la mesa salarial con los gremios del personal estatal. La propuesta es semestral y contempla un 12,5% de aumento: 2,6% en enero; 2,1% en febrero; 2,2% en marzo; 2% en abril y mayo; y 1,6% en junio.

El Ejecutivo incluyó una cláusula de revisión si la inflación supera lo acordado, tal como ocurrió el año pasado. Además, reconoció el “desfasaje del 3%” correspondiente a noviembre y diciembre, con una recomposición en ese sentido.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 12.49.46 PM
Encuentro entre funcionarios del gobierno de Maximiliano Pullaro y los estatales de Santa Fe.

Encuentro entre funcionarios del gobierno de Maximiliano Pullaro y los estatales de Santa Fe.

“Para nosotros es un arranque importante”, afirmó Jorge Molina, secretario general de UPCN. Marcelo Delfor, secretario administrativo de ATE, destacó que “la propuesta contempla lo que veníamos insistiendo: que los sectores de menores ingresos tengan una suba importante”. No ocultó, sin embargo, que “fue una reunión dura”.

Los sindicatos valoraron especialmente el aumento mínimo garantizado: $75.000 en enero y $170.000 desde febrero. También ponderaron la mejora en suplementos para asistentes hospitalarios y escolares. “El que menos cobra va a estar alrededor de $1.100.000”, detalló Delfor. UPCN definirá su postura el viernes y ATE lo hará antes de que termine la semana.

Los gremios docentes, en pie de guerra

La reacción fue muy distinta en el frente docente. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, fue tajante: “Es una propuesta que queda muy corta”. Según el dirigente, desde fines de 2023 la pérdida salarial acumulada ronda el 33% y el ofrecimiento oficial “solo reconoce el 3%”. “No da cuenta de la pérdida en materia salarial. Necesitamos salarios dignos”, remarcó.

Bayugar alonso sadop amsafe.jfif

Alonso también cuestionó que el monto garantizado no alcance al sector pasivo y volvió a cargar contra el presentismo: “Es una extorsión y una equivocación del gobierno estos suplementos salariales”. Para el gremio, se trata de “una propuesta unilateral”. Advirtió además que “un maestro que recién inicia queda por debajo de la canasta básica”.

Amsafe convocó a una asamblea provincial para el próximo viernes, donde definirá los pasos a seguir. En Sadop, el clima es similar. Su secretario general, Pedro Bayúgar, consideró que “podrían haber dado una propuesta mejor y no ésta llena de parches” y admitió que “no era lo que esperábamos”. También definirán entre viernes y lunes.

Si los estatales aceptan y los docentes rechazan, no sería la primera vez que los gremios transiten caminos distintos. En Santa Fe, la paritaria vuelve a mostrar que la unidad sindical es, muchas veces, una ilusión frágil.

Temas
Notas Relacionadas
Primer encuentro paritario de Santa Fe.
PRIMER ROUND

Paritaria bajo presión en Santa Fe: la crisis policial condiciona la negociación con los gremios estatales

La promesa de mejoras para las fuerzas de seguridad por parte del gobierno se mete en la discusión y altera el clima con ATE y UPCN, que piden el mismo trato.
El motín policial en Santa Fe, otra secuela de la larga saga de paritarias armadas.
¿EL AMOR ES AZUL?

Motín policial en Santa Fe, una paritaria a punta de pistola a la sombra de la reforma laboral

El levantamiento con epicentro en Rosario actualiza los desafíos del gremialismo blue con arma y chaleco, mientras crujen los derechos de los trabajadores.

Las Más Leídas

Más Sobre Región Centro

También te puede interesar

Axel Kicillof
LETRA PEPE

Esperando a Kicillof

Por  Gabriela Pepe
El PJ bonaerense de Axel Kicillof: puertas abiertas, formación de militantes y afiliaciones.
DISCUSIÓN 2027

Cómo es el PJ bonaerense que diseña Kicillof: formación, puertas abiertas y comandancia bifronte

Por  Macarena Ramírez
Detrás de escena en Entre Ríos. Adán Bahl y Guillermo Michel esperando que termine de hablar ante la prensa Mauricio Colello.
DETRÁS DE ESCENA

Apertura de sesiones en Entre Ríos: faltazo peronista, un libertario que mira al 27 y la puja por el micrófono

Por  Exequiel Flesler
Con el consumo por el piso, la CAC plantea un escenario exigente para las empresas tras las elecciones. 
CIRCULO VICIOSO

Mora en niveles récord y créditos en tensión: las familias destinan una cuarta parte de sus ingresos a deudas

Por  Lorena Hak