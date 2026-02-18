Santa Fe: Pullaro pone sobre la mesa una oferta que vuelve a dividir a los gremios estatales

Las negociaciones paritarias en Santa Fe abrieron una nueva grieta sindical. El gobierno de Maximiliano Pullaro ofreció un aumento semestral del 12,5% y, mientras ATE y UPCN se muestran proclives a aceptarlo, los gremios docentes lo consideran insuficiente y preparan asambleas para definir medidas.

A una semana de haber desactivado el conflicto policial —uno de los momentos más delicados para la gestión de Unidos— la Casa Gris volvió a sentarse en la mesa salarial con los gremios del personal estatal. La propuesta es semestral y contempla un 12,5% de aumento: 2,6% en enero; 2,1% en febrero; 2,2% en marzo; 2% en abril y mayo; y 1,6% en junio.

El Ejecutivo incluyó una cláusula de revisión si la inflación supera lo acordado, tal como ocurrió el año pasado. Además, reconoció el “desfasaje del 3%” correspondiente a noviembre y diciembre, con una recomposición en ese sentido.

En línea con negociaciones de años anteriores , los gremios estatales exhibieron un tono más dialoguista que el resto. Todo indica que ATE y UPCN se encaminan a aceptar.

“Para nosotros es un arranque importante”, afirmó Jorge Molina , secretario general de UPCN . Marcelo Delfor , secretario administrativo de ATE , destacó que “la propuesta contempla lo que veníamos insistiendo: que los sectores de menores ingresos tengan una suba importante”. No ocultó, sin embargo, que “fue una reunión dura”.

Los sindicatos valoraron especialmente el aumento mínimo garantizado: $75.000 en enero y $170.000 desde febrero. También ponderaron la mejora en suplementos para asistentes hospitalarios y escolares. “El que menos cobra va a estar alrededor de $1.100.000”, detalló Delfor. UPCN definirá su postura el viernes y ATE lo hará antes de que termine la semana.

Los gremios docentes, en pie de guerra

La reacción fue muy distinta en el frente docente. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, fue tajante: “Es una propuesta que queda muy corta”. Según el dirigente, desde fines de 2023 la pérdida salarial acumulada ronda el 33% y el ofrecimiento oficial “solo reconoce el 3%”. “No da cuenta de la pérdida en materia salarial. Necesitamos salarios dignos”, remarcó.

Bayugar alonso sadop amsafe.jfif

Alonso también cuestionó que el monto garantizado no alcance al sector pasivo y volvió a cargar contra el presentismo: “Es una extorsión y una equivocación del gobierno estos suplementos salariales”. Para el gremio, se trata de “una propuesta unilateral”. Advirtió además que “un maestro que recién inicia queda por debajo de la canasta básica”.

Amsafe convocó a una asamblea provincial para el próximo viernes, donde definirá los pasos a seguir. En Sadop, el clima es similar. Su secretario general, Pedro Bayúgar, consideró que “podrían haber dado una propuesta mejor y no ésta llena de parches” y admitió que “no era lo que esperábamos”. También definirán entre viernes y lunes.

Si los estatales aceptan y los docentes rechazan, no sería la primera vez que los gremios transiten caminos distintos. En Santa Fe, la paritaria vuelve a mostrar que la unidad sindical es, muchas veces, una ilusión frágil.