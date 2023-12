Aunque nadie se atreve a hablar de un pacto con el libertario, los gobernadores hicieron saber con gestos, algún diálogo de pasillo y hasta declaraciones públicas, que no están dispuestos a romper con Milei sin al menos negociar por sus intereses.

Sáenz cuenta con tres bancas propias en Diputados: Pablo Outes, Cintia Pamela Calletti y Yolanda Vega. Según fuentes del oficialismo salteño ya les anticipó que deberán migrar al bloque Provincias Unidas, que por ahora sólo conformarían cuatro integrantes, tres de Misiones y uno de Río Negro. Podrían sumarse referentes de partidos gobernantes de Neuquén y Santa Cruz. La única duda es si estos alineamientos se oficializarán en diciembre o en febrero.

En el Senado, Sáenz no tiene dominio de los dos oficialistas, Sergio Leavy y Nora del Valle Giménez, pero les hizo saber que no formará parte de un conglomerado del PJ. Leavy tomó el mensaje y sus pares del Frente de Todos supieron que no tendrá una estadía fácil en ese espacio, donde ya llegaron otros gestos de rebeldía de gobernadores.

Me reuní con Nicolas Posse y Guillermo Francos, futuros Jefe de Gabinete y Ministro del Interior en el próximo gobierno nacional. Los felicité por los resultados electorales y les deseé el mayor de los éxitos. El voto es el instrumento más importante que tiene la democracia. — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 23, 2023

Este miércoles, en la Cámara alta se viralizaron las declaraciones de Oscar Jalil, gobernador de Catamarca, quien en diálogo con TN pidió "entender que hay que bajar algunos impuestos" y "afianzar la relación público-privada". Pareció un mensaje directo a Milei. A Jalil le responde el senador Claudio Andrada.

En la Cámara alta también hay sospechas de la tropa tucumana, aunque está dividida. Juan Manzur hizo un sondeo para reemplazar al jefe del bloque, José Mayans, pero no tiene respaldo de su gobernador Osvaldo Jaldo, quien sí domina el voto de la senadora Sandra Mendoza. Entre los "sin tierra" del Senado, ven con demasiados gestos de fastidio al santafesino Marcelo Lewandowski.

Los bloques que quedarían

Los referentes del peronismo pampeano, cercano al gobernador Sergio Ziliotto, también entraron en rebeldía. Al menos eso entendieron quienes lideran al Frente de Todos del Senado en sus contactos con su compañero Pablo Bensusán. Ziliotto tuvo un gesto de diferenciación del kirchnerista el último martes, cuando le ordenó al diputado Hernán Pérez Araujo que renunciara a la Comisión de Juicio Político, que firmó dictámenes de acusación por mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia.

En la Cámara baja, La Pampa tendrá desde el 10 de diciembre dos referentes del PJ: Ariel Rauschenberger y Varinia Marín.

Esta semana hubo versiones sobre una gestión del bloque de Córdoba para sumarlos junto a otros referentes de gobiernos peronistas, como Tucumán, Catamarca y La Rioja, pero no habrían prosperado por la cercanía del cordobesismo con Milei, quien ya ubicó funcionarios de ese sector en su gabinete. Se especula que hasta hubo un intento del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para unir bancadas con Provincias Unidas, pero el movimiento fue vetado por el líder misionero Carlos Rovira.

#Transición2023 | Los provincialismos presentaron su miniliga de gobernadores



Figueroa, Weretilneck, Sáenz y Herrera Ahuad se mostraron unidos este miércoles



Mensaje al oficialismo y al Congreso que vienen



https://t.co/aW28jkB6yd

— LETRA P (@Letra_P) November 30, 2023

Schiaretti quería un interbloque similar al que funcionó entre 2015 y 2019 y ayudó a obtener cuórum a Mauricio Macri. Casualmente, uno de los protagonistas de aquel bloque vuelve el 10 de diciembre: el cordobés Juan Brügge. Compartía filas con Florencio Randazzo.

El cordobesismo busca reclutar a una parte de "los sin tierra", como se denomina a legisladoras y legisladores de la Cámara baja que no tienen gobernadores como jefes. Son más que nunca antes, por la ola de derrotas del peronismo en las provincias. Un rebelde de este grupo sería el jujeño Guillermo Snopek.

Como explicó Letra P, la bancada de UP en Diputados la seguiría presidiendo el santafesino Germán Martínez, por el respaldo que recibió de Máximo Kirchner, quien le garantiza su continuidad con los votos de La Cámpora. En el Senado, Mayans quiere mantenerse como presidente, pero antes necesita mantener el bloque lo más unido posible.

Con ese objetivo, este jueves, en diálogo con El Destape, el formoseño prometió “escuchar a todos los senadores, porque todos son importantes" y aclaró que "el peronismo no tiene una conducción definida". En su entorno explican que con esas declaraciones trató de contener a toda la tropa para evitar fisuras, después de algunos gestos que no lo dejaron tranquilo.

En el Senado, el cordobesismo seguirá con su bloque, Unidad Federal, que integra Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, junto al entrerriano Edgardo Kueider y al correntino Carlos Espínola, quien será el presidente. Está dispuesto a recibir a más integrantes.

La expectativa libertaria

Cada referente legislativo de La Libertad Avanza que circuló esta semana por el Congreso se mostró convencido de que Unión por la Patria se fragmentará y que aprobar las leyes que pide Milei no será un problema. En diálogo con Letra P, un senador libertario electo que habló con dos miembros de la actual bancada del Frente de Todos consideró imposible que pueda mantenerse la unidad entre sus 33 integrantes que, en los papeles, esa fuerza tendrá desde el 10 de diciembre.

"Hay 14 kirchneristas, 11 cercanos a gobernadores y ocho sin tierra. Sólo los primeros van a votar en contra de nuestros proyectos, pero los demás están dispuestos a colaborar. Es más probable que se rompa Unión por la Patria que Juntos por el Cambio", vaticinó el senador electo, a quien no le preocupa demasiado si las fisuras se dan en los papeles o en el recinto.

De todos modos, en sus reuniones con las bancadas opositoras, la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, anticipó que reclamará la presidencia de las comisiones vinculadas a la gestión, como Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores. Las negociaciones ya empezaron. En Diputados, aún resta definir las autoridades de la bancada y de la Cámara. Habrá menos tiempo.