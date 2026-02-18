La CGT apuesta a un paro total contra la reforma laboral para sumar presión al Congreso

La CGT jugará este jueves su carta más fuerte contra Javier Milei : un paro total de actividades por 24 horas, con transporte paralizado y puertos sin actividad, con el que buscará demostrar músculo el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral con negociaciones todavía abiertas .

El cese de actividades de 24 horas, el cuarto en la era Milei, abarca la totalidad del transporte público, trenes, subtes, colectivos, taxis y remises. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad paralizan todas las líneas metropolitanas e interurbanas. Metrodelegados adhiere de 0 a 24 horas. La CATT, que agrupa a camioneros, aeronavegantes, pilotos y marítimos, extiende el paro a la logística de cargas y los vuelos nacionales e internacionales. Como en paros anteriores, el Gobierno anunció que descontará el día a los estatales que adhieran.

Uno de los golpes más duros para la Casa Rosada llegará desde los puertos. El Sindicato del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales lanzó un paro de 48 horas que bloquea las exportaciones de granos en 17 puertos del cordón fluvial, desde San Lorenzo hasta Timbúes . Los nueve gremios de la Federación Sindical Marítima y Fluvia l (FESIMAF) y la Federación de Estibadores Portuarios también adhieren. El detonante específico es el artículo 2° del proyecto de reforma laboral, que excluye al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo y lo equipara, según los propios gremios, a personas privadas de su libertad.

La CGT envió este miércoles a sus tres secretarios generales — Jorge Sola , Cristian Jerónimo y Octavio Argüello — al plenario de comisiones en el Anexo de Diputados , donde el oficialismo buscaba cerrar dictamen para sesionar el jueves. La central apunta especialmente al bloque Provincias Unidas, de 18 miembros, que negocia una alternativa al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y anticipó que no dará quórum. Como informó Letra P , La Libertad Avanza retiró el artículo 44 sobre licencias médicas, pero busca evitar otras modificaciones, mientras el PRO empuja la habilitación de billeteras virtuales para liquidar sueldos.

En la conferencia de prensa en la sede de Azopardo, Jerónimo fue el más duro. Calificó la reforma como "un proyecto regresivo que no moderniza nada" y advirtió que "va a estar parada la Argentina de punta a punta". Además, atribuyó el cierre de FATE —que dejó a 920 trabajadores en la calle— al "fracaso del plan económico del Gobierno" y anticipó que la CGT recurrirá a la Justicia para impugnar los artículos que considera inconstitucionales. "Este es el comienzo", cerró. Por su parte, Sola apuntó a los legisladores: "Tengan muy claro que lo que representan dentro de la cámara son los intereses del pueblo argentino".

FATE operó el miércoles como telón de fondo de toda la jornada. La histórica fábrica de neumáticos cerró definitivamente sus puertas, con 920 despidos. Sola lo inscribió en un cuadro más amplio: 300.000 puestos de trabajo formales perdidos en dos años, 21.000 pymes cerradas y 400 empleos formales que se pierden cada día.

La incógnita Roberto Fernández

La duda más concreta del paro tiene nombre: Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El dirigente anunció la adhesión de su sindicato, pero en Azopardo desconfían. Hay un antecedente que los lleva a sospechar: en el último paro, la UTA acompañó formalmente, pero no paró los colectivos, amparándose en una conciliación obligatoria. El 10 de febrero, el Ministerio de Capital Humano le dictó una nueva conciliación por 15 días, argumento que podría volver a usar. En la dirigencia sindical se sabe que Fernández atiende su propio juego, por eso hasta este mismo jueves no se sabrá qué grado de impacto tendrá en los colectivos.

La contundencia del paro fue en parte empujada desde adentro. Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), apuró a la conducción cegetista días atrás y cuestionó sin filtros que la central hubiera negociado con el Gobierno. "No había nada para negociar en esos 213 artículos", disparó. El líder sindical armó el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) junto a Aceiteros, ATE y las dos CTA, y fue quien instaló la imagen del "paro dominguero" para presionar por una medida más firme.

Presión interna

Esa presión tuvo efecto. La conducción cegetista, que inicialmente había definido un paro sin movilización, terminó dando "libertad de acción" a los sindicatos que quieran marchar. El FRESU ya confirmó que se movilizará al Congreso mientras sesiona la cámara baja. ATE, con su secretario general Rodolfo Aguiar a la cabeza, también marchará. La fractura no es total, pero es visible: la CGT quiso contener y terminó abriendo la cancha.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, fue más lejos que la conducción oficial. "La reforma se para si hacemos un paro por tiempo indeterminado", dijo, y dejó la advertencia flotando: si el Gobierno no cede en los artículos que quedan, el conflicto escalará. La CGT cierra el miércoles con la confirmación de un paro que ya excedió sus propios límites originales. El jueves dirá cuánto pesa.