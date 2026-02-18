El gobierno de Javier Milei citó a FATE y al gremio del neumático a una audiencia tras el cierre de la fábrica

El Gobierno convocó a una audiencia entre la empresa y trabajadores. El Gobierno convocó a una audiencia entre la empresa y trabajadores.

El gobierno de Javier Milei, a través de la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero, convocó este miércoles a las 12.30 a las autoridades de la empresa FATE y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) a una audiencia virtual de conciliación con el objetivo de acercar posiciones tres el anuncio del cierre de la firma, una decisión que generó tensión en el sector y preocupación entre cientos de trabajadores.

Si bien la decisión de la administración libertaria se da en medio de un conflicto que mantiene tomada parte de la planta de Virreyes, en el distrito bonaerense de San Fernando, por ahora la secretaría de Trabajo no tiene previsto tomar medidas para reabrir la fábrica y, así, impedir los cerca de 920 despidos.

"No es algo nuevo. (La empresa) está pasando por una crisis que lleva varios años. Hay muchos despidos, pero nosotros estamos velando por 45 millones de argentinos", describió una fuente de primera línea de la Casa Rosada. Por ahora, la cúpula libertaria sólo tiene previsto que en la intermediación y en el proceso de cierre la empresa siga todos los procesos regulares. "Esperamos que tengan todo en regla", aseguró la misma voz de diálogo cotidiano con el Presidente.

fate-san-fernando El Gobierno sigue de cerca el desarrollo del conflicto en FATE. El Gobierno se desentiende del conflicto en FATE Tal como dio cuenta Letra P, la compañía informó, a través de una comunicación de su directorio fechada el 18 de febrero de 2026, que cesarían "la actividad en su planta industrial”, al tiempo que agradece a colaboradores, clientes y proveedores por el recorrido compartido. La firma destaca su trayectoria como pionera en el desarrollo de neumáticos radiales en el país.

Con esta medida, la histórica fábrica de neumáticos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires anunció su cierre definitivo tras 80 años de vigencia y el despido de sus cerca de 920 trabajadores. Según indicaron representantes gremiales, FATE estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, es decir, cerca del 25 por ciento de su capacidad total.

La noticia llega en el marco del inicio de una semana clave para el Gobierno, que pretende impulsar la reforma laboral en el Congreso, que ya tiene la aprobación del Senado, pero que sufrirá cambios en su polémico artículo 44. Además, el cierre se da en medio de una guerra declarada del jefe de Estado a la industria nacional, con apertura de importaciones, quita de subsidios y otros ajustes del Estado nacional. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2024111045141250393&partner=&hide_thread=false FATE La empresa nacional no puede competir con los productos asiáticos



