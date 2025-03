Tierra del Fuego: Martín Pérez se planta y sube al ring a Gustavo Melella

Pérez se despachó en las redes sociales, donde publicó una copia de la nota presentada al gobernador Melella solicitando formalmente que Río Grande también reciba apoyo provincial para reactivar una obra clave paralizada por la Nación.

El ida y vuelta con FORJA

El posteo de Pérez no fue bien recibido por en las oficinas provinciales. Quien salió en respaldo del gobernador fue el legislador Federico Greve, jefe del bloque FORJA. “Pérez plantea una suerte de inequidad que no existe, porque Melella es un gobernador que ha cumplido a rajatabla lo que establece la ley vigente, por ejemplo, con respecto de la coparticipación”.

“La gestión de Gustavo Melella ha cumplido y respaldado al municipio de Río Grande desde su primer día de gestión. Por eso, el Intendente de Río Grande debería haber utilizado todos los canales disponibles para comunicarse con el gobernador si necesitaba fondos y no llorar a través de las redes. He consultado a diferentes funcionarios provinciales y no se tomó contacto con ninguno, no hubo comunicación oficial, sólo un tuit reclamando fondos”, insistió el legislador.

IMG_0568.jpg Se calienta la política de Tierra del Fuego. Federico Greve, a la izquierda, y Matías Lapadula, a la derecha, se trenzaron por las obras.

Greve recordó que “el intendente días atrás dijo que con fondos propios iba a hacer frente a las obras paralizadas por la Nación, pero ahora se ve que esos fondos no existían, que no los tiene”, chicaneó.

“Realmente es muy contradictoria la postura de Pérez, porque le recuerdo que los legisladores que representan a su espacio político no aprobaron el presupuesto provincial de este año y mucho menos el financiamiento que se impulsaba para contar con más recursos, pero ahora reclaman más fondos. El planteo del intendente tiene mucha impronta de inicio de campaña”, criticó Greve.

Golpe por golpe en la Patagonia

La discusión no terminó ahí. Matías Lapadula, legislador de Provincia Grande, se despachó contra su colega. “Hace una semana que los fueguinos tenemos que escuchar a Greve paseándose por los medios hablando de la reforma de la Constitución y que van a avanzar con ello sí o sí, que FORJA va a reformar la Constitución fueguina”, apuntó.

Lapadula evaluó con ironía que si en el Ejecutivo "dedicaran el mismo tiempo y energía a resolver los problemas de la provincia, no hubiéramos estado un año en la Legislatura esperando el proyecto de ley para solucionar los problemas de la OSEF (la Obra Social de la provincia), los problemas edilicios o los hospitales públicos en estado cada vez más precario".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1899509497221046771&partner=&hide_thread=false ¿AHORA SI? | Tierra del Fuego: Melella aprieta el acelerador para reflotar la reforma constitucional



@lauraifunes https://t.co/6SCz0L3zO7 — LETRA P (@Letra_P) March 11, 2025

"Con el segundo presupuesto por habitante más grande del país después de la Ciudad de Buenos Aires no pueden resolver ni uno de los problemas de los fueguinos”, golpeó.

Lapadula, además, recordó que fue el mismo Greve quien en una nota “admitió que más de 7 mil millones de pesos se habían acordado con Ushuaia en virtud de acuerdos políticos". Como anticipó hace meses Letra P, Vuoto aspira también a pelear por la gobernación en 2027 y en los últimos meses viene trabajando en sintonía con Melella. Por eso Lapadula dijo que "si el gobierno provincial y el intendente Vuoto necesitan levantar algo su imagen en Ushuaia" prefería no opinar, pero expresó que no podía quedarse callado "cuando esos acuerdos implican direccionar fondos públicos a una ciudad y no hacer esa misma obra, exactamente la misma, en la otra".

Un paso más de Provincia Grande

El reclamo abierto de Pérez a Melella suma un paso más de Provincia Grande en su camino de consolidación como partido provincial con vistas a las elecciones legislativas de este año. En esa línea, la semana pasada, la concejala Daiana Freiberger anunció la creación de un bloque propio en el Concejo Deliberante de Ushuaia.

Freiberger revistaba en el bloque del Partido Justicialista que preside Vuoto a nivel provincial y presentó personalmente la conformación del nuevo bloque político Provincia Grande.