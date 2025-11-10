Chubut: Ignacio Torres mueve el gabinete en una apuesta por el industrialismo

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , designó a Juan Pavón como nuevo titular del Ministerio de Producción de la provincia. El ingeniero, con amplia experiencia en el sector privado y en la gestión pública de Trelew , reemplazará a Laura Mirantes , quien ocupará otro rol en el gabinete, auqnue nadie sabe cuál.

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre , los movimientos internos en el gabinete provincial activaron la temporada de cambios que ya se venían anticipando en la gestión de Nacho Torres, que fue el encargado de confirmar la noticia durante el fin de semana. Al hacerlo, el gobernador destacó la trayectoria y el perfil técnico del nuevo funcionario.

Hasta que asuma en el gabinete provincial, Pavón terminará sus dás al frente de Secretaría de Producción, Industria, Comercio y Turismo de Trelew, cargo que ocupa desde el 10 de diciembre de 2023, bajo la gestión del intendente Gerardo Merino , de Juntos por el Cambio . En 2024, además, había asumido como presidente del Ente Trelew Turístico .

Con más de veinte años en el sector privado, Pavón desarrolló su carrera en las industrias automotriz e hidrocarburífera. Lideró proyectos de alto impacto y equipos técnicos con fuerte orientación a resultados. Esa experiencia le permitió, al dar el salto a la función pública, aplicar una mirada empresarial a la gestión de políticas de desarrollo económico.

En 2022 fue nombrado coordinador del Parque Industrial de Trelew , durante la intendencia del peronista Adrián Maderna , quien no se presentó a un nuevo mandato tras sus diferencias con el entonces gobernador Mariano Arcioni . Desde ese cargo, Pavón se consolidó como un interlocutor clave entre el sector empresarial y la administración municipal.

Tras el triunfo cambiemita en Trelew, Pavón se pintó de amarillo y dio el salto a la secretaría de Producción, cargo que ejerció hasta su reciente designación.

El descargo de la ministra saliente

Mirantes, expolicía y excandidata libertaria a vicegobernadora, integra el Ggabinete de Torres desde el primer día de gobierno. Ocupó la cartera de Vinculación Ciudadana hasta julio de 2024, cuando pasó al ministerio de Producción. Aunque fue tentada en las últimas elecciones con ocupar un lugar en la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza, Mirantes decidió enfocarse de lleno en la gestión provincial.

mirantes En campaña, Laura Mirantes junto al candidato a Gobernador de Chubut y ahora diputado nacional electo, César Treffinger.

Tras su reciente salida, publicó una carta en sus redes sociales donde expresó gratitud hacia su equipo y el Ejecutivo provincial, pero no escapó a la autocrítica. "Mentiría si dijera que me voy satisfecha por completo, creo que nadie en la función pública podría decir algo así, porque siempre queda por hacer más", aseguró.

Por su parte, el gobernador mostró gratitud con la exfuncionaria y, si bien no hay confirmación sobre su destino, aseguró que seguirá colaborando detro del gabinete provincial.

Un actor clave en la concreción de la zona franca

Uno de los logros más destacados atribuidos al nuevo ministro en su paso por la gestión municipal fue su participación en la implementación de la zona franca de Trelew. "Un logro que impulsamos desde el inicio de la gestión provincial, con un fuerte acompañamiento de la ciudad de Trelew, particularmente con un desempeño especial de Juan Pavón", destacó el gobernador.

La zona franca es vista por el gobierno provincial como una herramienta clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de la producción local y fomentar las exportaciones, especialmente en un contexto de reactivación económica del interior provincial.

En este sentido, la llegada de Pavón al Ministerio de Producción apunta a profundizar esta línea de trabajo desde el Ejecutivo provincial, coordinando políticas junto a municipios, cámaras empresarias y organismos nacionales.