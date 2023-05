Tiembla Kicillof: el camporismo agita la teoría "Axel para arriba"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque , definió este jueves al gobernador Axel Kicillof como "un activo importante que tiene el proyecto y que tiene Cristina ( Fernández de Kirchner )" y no descartó la posibilidad de que sea el elegido por la vicepresidenta como el candidato de consenso del Frente de Todos (FdT)" para pelear por la presidencia de la nación.

| "Que Cristina no sea candidata no es una decisión de ella" Hablamos con Andrés Larroque ( @larroqueandres ), Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires #AhoraDicen pic.twitter.com/A4gxcom0EO

"Las dos cosas son muy claras, la capacidad que ha desarrollado Axel a la hora de gobernar la provincia y lo que genera eso en destacar su figura en el marco de otros compañeros o compañeras que pueden desarrollar un rol en este proyecto", señaló el dirigente de La Cámpora.

Por otra parte, insistió en la determinación de CFK de no ser candidata: indicó que "no es una decisión de ella", sino que fue resultado de "un juego macabro del sistema de poder que ha decidido recrudecer la proscripción no solo a ella sino al peronismo en su conjunto".