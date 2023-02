Larroque: Cristina es "la candidata natural" de todo el FdT

A solo unas horas de la maratónica reunión en la sede del PJ nacional que se extendió hasta bien entrada la madrugada de este viernes, donde el kirchnerismo terminó armándole un 17 de Oktubre a Cristina Fernández y acorralando más al Presidente en su intención de ir por la reelección, el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque , volvió a plantar la bandera CFK 2023. Dijo que “Cristina es la candidata natural” de toda la coalición oficialista y que sería “inconveniente” que hubiere una interna en las PASO si Alberto Fernández no desiste de su intención de competir por otro mandado.

“Toda la mesa coincidió en que era vital resolver la situación de quien es la candiata natural, la persona con más adhesión, que es Cristina. Por supuesto que se avanzó en la potencialidad de que Cristina no quisiera candidata o no pudiera, ella explicitó que no se bajó de nada, sino que padece un proceso de proscripción”, dijo Larroque en declaraciones radiales, uno de los delegados del kirchnerismo duro junto a Máximo Kirchner y otros en la reunión.