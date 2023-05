Cristina Kirchner reiteró que no será candidata: "No voy a ser mascota del poder"

¿La tercera será la vencida? "Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", volvió a reiterar este martes Cristina Fernández de Kirchner en carta abierta titulada "A los compañeros y compañeras". "He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", continúa la vicepresidenta repitiendo, otra vez, su renunciamiento a una candidatura para las próximas elecciones.

En el texto, al citar el fallo de la Corte Suprema que suspendió los comicios en Tucumán y San Juan del domingo pasado, la exmandataria contextualizó su argumentación sobre la "proscripción" para desistir de una candidatura, que pondría punto final al operativo clamor que alimentó el cristinismo en las últimas semanas. "No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón", afirmó.

Cristina Kirchner volvió a explicar su anuncio de diciembre, cuando prometió que no sería "candidata a nada", luego de conocer el fallo que la condenó en la causa Vialidad. "No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral".