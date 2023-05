"La carta de ayer modifica el escenario. Pero lo que yo recibo de los compañeros es que hay el doble de necesidad de movilizarse porque es un ataque al peronismo y a la democracia", sostuvo en declaraciones a AM 750, en las cuales remarcó la importancia de que "amplios sectores de la sociedad" participen del acto que se hará en el centro porteño.

Este martes, en un comunicado que difundió en sus redes sociales, la expresidenta reafirmó que no será postulante en los comicios de este año e insistió en que no será "mascota del poder por ninguna candidatura". Además, reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".