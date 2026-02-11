MAR DE FONDO

Santa Fe: se estira la negociación con la policía y continúa la tensión en la calle

Voceros de los uniformados amotinados confían en llegar a un acuerdo, pero la protesta en Rosario no cede. Agredieron al jefe provincial de la fuerza.

Por Letra P | Periodismo Político
Así amaneció este miércoles el motin frente a Jefatura en Rosario.

Así amaneció este miércoles el motin frente a Jefatura en Rosario.

El conflicto policial en Santa Fe sumó este miércoles señales cruzadas: el gobierno anunció que levantará sanciones a los agentes que retomen tareas y abrió un canal de diálogo a la medianoche, pero la protesta continúa con patrulleros y tensión en la calle. Voceros advirtieron que podrían levantar la medida si se firma el aumento salarial.

Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro redobla la apuesta y apunta a desgastar el motín policial
MARTES CALIENTE

Pullaro apuesta a desgastar el motín policial y defender su caballito de batalla

Por 
Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe

Entre la negociación y la tensión en la calle

Uno de los voceros de los policías que sostienen la protesta anticipó que el conflicto podría encaminarse si la Casa Gris formaliza la mejora salarial. “Por lo que me manifestaron, están esperando una propuesta y que se firme el decreto de aumento salarial. Estarían dispuestos a levantar todo y solucionar los problemas”, afirmó el abogado y expolicía Gabriel Sarla, referente del grupo que encabeza el reclamo.

En paralelo, el gobierno confirmó que dará marcha atrás con los pases a disponibilidad de unos 30 efectivos que se habían plegado a la protesta, siempre y cuando regresen a sus puestos. El anuncio fue presentado como un gesto para descomprimir la situación sin resignar autoridad. El escenario frente a la sede de la Unidad Regional II en Rosario, de todos modos, se mantuvo tenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/germandls/status/2021630425916231946?s=20&partner=&hide_thread=false

La jornada tuvo además un episodio de alta tensión cuando el jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado, encaró en plena calle a los manifestantes para pedirles que depusieran la actitud. La escena terminó con insultos, empujones y escupidas hacia el funcionario, poco después de que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, hubiera instado públicamente a los agentes a regresar a sus tareas tras anunciar la suspensión de las sanciones.

La reunión entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y la policía

Este martes cerca de la medianoche se abrió una instancia de diálogo entre la Casa Gris y los policías. Participaron por un lado, los ministros de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, y por el otro, el vocero del motín y excandidato a intendente rosarino, Gabriel Sarla.

La reunión comenzó a las 23.30 y finalizó después de la una. Los funcionarios demandaron que el grupo amotinado levante la medida de fuerza. Sin embargo, en el amanecer de este miércoles, la movida sigue firme en las puertas de la sede policial. No obstante, la magnitud del motín no resiente el patrullaje en la ciudad y la provincia, según sostiene la Casa Gris.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanFunes/status/2021523893496807483&partner=&hide_thread=false

Ahí está uno de los puntos del conflicto, al menos para Pullaro, quien exige que el servicio sea retomado de inmediato para luego sí negociar. Los amotinados están plantados en ese punto y no quieren regresar a las tareas.

Fuerzas federales, a la vez, acompañan a la policía local en funciones en las tareas de patrullaje. Al mismo tiempo, el Ministerio Público de la Acusación santafesino confirmó una acción judicial contra 20 policías ya identificados, que serían llevados a audiencia imputativa este jueves.

Temas
Notas Relacionadas
Santa Fe: quién es el abogado y expolicía que se autodesignó vocero del motín en Rosario
BETTER CALL SARLA

Santa Fe: quién es el expolicía que fue candidato y se autodesignó vocero del motín en Rosario

Gabriel Sarla formó parte de la fuerza y ahora se planta como representante legal de la protesta aunque la Casa Gris le desconfía. Su mal paso por las urnas.
El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe
MARTES CALIENTE

El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe

La ministra de Seguridad de Milei trabaja en articulación con el gobierno de Pullaro. La líder libertaria local Romina Diez, en cambio, agita la protesta.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Morón: la guerra Lucas Ghi – Martín Sabbatella con réplica en el PJ bonaerense
LA PELEA INSOSTENIBLE

Morón: la guerra entre Ghi y Sabbatella se traslada al PJ bonaerense

Por  Macarena Ramírez
Martín Maquieyra saltó del Congreso a YPF: el dirigente del PRO de La Pampa refuerza puentes con La Libertad Avanza. FOTO: www.radiokermes.com
LA INTERNA AMARILLA

La Pampa: La Libertad Avanza coló a Maquieyra en YPF y le echa nafta al fuego amigo en el PRO

Por  Juan Pablo Gavazza
Luis Juez pone la mira en la ciudad de Córdoba
SE ACABÓ EL FERNET

Juez detonó su relación con De Loredo y se vuelca al armado libertario en la ciudad de Córdoba

Por  Yanina Passero
El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe
MARTES CALIENTE

El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe

Por  Gustavo Castro