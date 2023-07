El temor a ser arrastrados por un Sergio Massa que no remonta. La fuerte penetración de Patricia Bullrich en el interior. Las heridas sangrantes que causa saberse fuera de todo. La luz de ventaja que lleva Horacio Rodríguez Larreta en la interna según algunos sondeos. El mensaje de disciplinamiento que Juan Grabois intenta mandarle al ministro candidato… Las razones y argumentos que tienen los intendentes peronistas del conurbano, los jefes comunales del PRO y la UCR de tierra adentro, la dirigencia que no gobierna que quedó del lado equivocado de la grieta para impulsar el corte de boleta en las elecciones de este año son variadas, atraviesan a las dos grandes coaliciones y sus internas y también a Javier Milei , quien, golpeado por fugas de dirigentes y flacos resultados en las provincias, no tiene más que a sí mismo para encarar la competencia. En ese gran lío de incertidumbre proselitista camino a las elecciones primarias y generales asoma una prolífica temporada de corte y confección (de boletas) en Buenos Aires. Tijeretazo arriba, al medio o abajo a discreción, según corresponda.

La cúpula de conducción opositora no es ajena a estas maniobras y sigue con expectación cómo decanta a sólo 15 días de las PASO. En una entrevista con Letra P, el precandidato a gobernador Diego Santilli no esquivó del tema: "Yo juego la boleta entera. Después, los intendentes tienen historia de supervivencia en momentos difíciles y no me voy a meter en eso. Creo en ellos y en la gente, que es la que decide".