En una decisión de alto impacto político, la Cámara Nacional Electoral resolvió este miércoles que el intendente de Tigre Julio Zamora no podrá competir en las PASO del 13 de agosto adherido a la boleta de Sergio Massa y en cambio deberá hacerlo solo pegado a la boleta que encabeza como candidato presidencial Juan Grabois dentro de Unión por la Patria (UP). La resolución beneficia directamente a la competidora de Zamora en la interna local, Malena Galmarini, que será la única candidata a intendenta en Tigre que podrá ir pegada al tramo presidencial de su marido.

El fallo de la Cámara Nacional Electoral llegó después de una larga pulseada al interior de la Junta Electoral de Unión por la Patria, donde los apoderados del Frente Renovador habían presentado planteos para que se quite a Zamora la posibilidad de adherir al tramo presidencial de Sergio Massa, usando como argumentos las críticas públicas que el intendente hizo contra el ministro de Economía y su esposa Malena Galmarini, con quien mantiene un enfrentamiento de largos años.

El enfrentamiento político entre Zamora y el matrimonio Massa-Galmarini tiene un largo historial pero una quiebre definitivo en 2017, cuando Galmarini abandona la gestión y empieza a caminar el distrito con intenciones de competirle al jefe comunal.

Sin "comunión política"

En la resolución de la Cámara Federal se hace lugar al planteo del apoderado de UP, Juan Manuel Olmos, que recogió el planteo del massismo. "El hecho fáctico de compartir el cuerpo electoral debe tener intrínseca una mínima comunión política entre todos los integrantes de las diferentes categorías, máxime cuando se trata del Precandidato que encabeza en orden correlativo la boleta […], hecho que no se verifica en el caso del precandidato denunciado por sus públicas declaraciones", dice el organismo. En el caso de Zamora con Massa, agrega, "explícitamente" hay "falta de comunión política del precandidato a intendente con el precandidato a presidente".



Desde el ma ssismo venían insistiendo con el mismo argumento, exhibiendo el largo historial de críticas de Zamora a Massa y la foto de un encuentro que el intendente compartió en Grabois hace pocos días, en una visita que el ahora precandidato a presidente hizo a Tigre, en el que dijo que él haría "todo lo que no beneficie a Sergio Massa y a Malena Galmarini"

La decisión abre interrogantes sobre cómo seguirá la interna de UP en Tigre, que hasta ahora viene envuelta en escándalos y polémica, con acusaciones y denuncias cruzadas. El intendente se anotó para competir por la reelección por tres listas: una de UP y las otras dos de sellos vecinalistas, para ir con boleta corta. La jugada fue denunciada desde el sector de Galmarini, que fue durísima con Zamora, al acusarlo de "cometer un delito". Las denominadas "listas espejo" están prohibidas en Buenos Aires. Tuvo que intervenir la Junta Electoral partidaria: Zamora finalmente bajó las otras dos listas y sólo quedó anotado para competir en las PASO de Unión por la Patria, en medio de las chicanas de la titular de AYSA.

Zamora finalmente fue autorizado a competir dentro de UP, pero el massismo presionó desde entonces para que el intendente solo pueda hacerlo con la boleta de Grabois, a través de Juan Manuel Olmos, apoderado de UP y uno de los artífices de la candidatura presidencial de Sergio Massa.



La presión tuvo resultados y este miércoles se conoció la resolución de la Cámara Nacional Electoral que abre interrogantes sobre cómo seguirá una de las internas más picantes del peronismo en el Gran Buenos Aires.