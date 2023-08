Suma fija: municipales en alerta y críticas al Antón Pirulero de Unión por la Patria

Al cierre de esta nota, aún no había definiciones y en los gremios esperan la palabra de Kicillof, al tiempo que cuestionan la “descoordinación” entre las máximas autoridades de Unión por la Patria (UP).

“Va ser muy difícil si, encima, los intendentes no son capaces de dar un bono de 30 mil pesos. ¿Quiebran los municipios? ¿No estaremos siendo muy mezquinos? El bono tiene que quedar en el sueldo absorbido por la paritaria. Si los municipios no tienen un bono de 30 mil pesos, repensemos el sistema institucional argentino. Hay que priorizar a la gente, dejar una obra para un poco más adelante y priorizar quienes la están pasando mal”, dijo al programa de radio El Termómetro el titular de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), Hernán Doval, al tiempo que avisó que, donde no se pague, habrá movilizaciones como las que ya se están organizando en las provincias que anunciaron que no pagarán.

Dirigentes gremiales de los municipios del conurbano consultados por este medio indicaron que están en conversaciones con las autoridades municipales. En la mayoría de los casos, obtienen la misma respuesta: no hay fondos y todo queda supeditado a la ayuda de la Provincia o de la Nación.