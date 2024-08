Sola frente al mundo, Lourdes Arrieta arremete contra el cura escriba del proyecto para liberar genocidas

“En ese grupo se convoca a una ‘reunión y reservada por tema proyecto milit’ y se enumeran los confirmados diputados y los abogados Ricardo Saint Jean, Laura Olea, el exjuez de la Casación destituido por supuestos cobros de coimas y vinculado a agentes de la SIDE, Eduardo Riggi”, puntualiza

“Olea envía dos proyectos de ley, que estos abogados le habían alcanzado a Torello con el fin de regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal; y un decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad”, agrega.

Tras revelar otros detalles del proyecto que redactaban el sacerdote y juristas, Arrieta subraya que la finalidad es “obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria manifestando ‘los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad’”.

La diputada libertaria precisa fechas y cuenta cómo Benedit fue integrando la lista que iría en la combi a reunirse con genocidas presos. También los contactos que el diputado mantuvo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, para que la visita a los represores no tenga contratiempos.

La comida con Ravasi

Arrieta asegura que ella no asistió a la comida del 14 de marzo, previa a la visita al penal de Ezeiza, que Olivera Ravasi convocó en su bunker porteño de Montevideo 871.

Arrieta cuenta, además, que "Benedit propone dividir tareas y accionar en distintos frentes, y propone enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA".

"Eduardo Riggi comenta contra Lorenzetti y lo sindica como enemigo de las FFAA, agregando peligrosa jugada de Lorenzetti. Este chat muestra claramente otra agenda que no es la del Presidente Milei", expresa la diputada.

Proyectos revelados

Arrieta siguió con sus posteos en las redes sociales y puso exhibió los textos tanto de los proyectos de ley como del decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de Whatsapp, para "obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas".

PROYECTO REGLAMENTACIÓN MENCIÓN DDHH pic.twitter.com/XpVcJTDVW6 — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024

En otro intento de no quedar pegada a esa movida y poniéndose en defensora del Presidente, la diputada libertaria concluye sus revelaciones escribiendo: "INTENTO DE IMPUNIDAD de los responsables de crímenes de lesa humanidad. NO ES LA AGENDA DEL PRESIDENTE @JMilei. Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. NO voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei".