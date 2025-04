Sin las PASO y sin un peso, el PJ de Entre Ríos arma un scrum para resolver cómo define sus candidaturas

Con esta invitación, el peronismo rompe el hielo electoral en el que vivió hasta ahora y abre la puerta a la palabra “candidatura”, excluida hasta ahora de su vocabulario. Interna sí o interna no, es la cuestión, y cómo financiarlas es el principal dilema. Entre la mayoría, rezan por una lista de unidad y evitar un gasto millonario que el partido no puede afrontar.

La opción de la interna abierta es la que definen como “ideal”, pero todos entienden que no están dadas las condiciones. Una jornada eleccionaria en la que voten las personas afiliadas y no afiliadas a otros partidos demandaría, como mínimo, unos 136 millones de pesos. “Imposible”, sentenció una fuente partidaria. La opción de una interna cerrada costaría unos $35 millones, pero está prácticamente descartada. Primero, porque no quieren que la elección esté suscrita a afiliaciones demasiado antiguas, pero además porque temen que haya poca afluencia del electorado y eso deje expuesto aún más en una situación de debilidad al peronismo local.