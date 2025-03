Entre Ríos: Rogelio Frigerio sigue pescando en las aguas del peronismo con miras a 2027

Con esa historia, de acuerdo a información que fue confirmada a Letra P, está pronto a incorporarse a la estructura de gobierno de Entre Ríos. Aunque el destino no está definido, se evalúa algún lugar en un organismo descentralizado de la Costa del Uruguay.

Todos entienden que más allá del cargo específico, la jugada es política. En ese sentido, apunta a asestarle un dardo a Lauritto, el actual intendente de Concepción, la cuarta ciudad en importancia de la provincia de acuerdo a la cantidad de habitantes.

Lauritto, que tiene fama de imbatible en las elecciones, fue intendente durante el gobierno de Fernando de la Rúa, luego con Mauricio Macri y, ahora, con Javier Milei. A esto suele tomárselo con sorna, diciendo que con esa historia está siempre listo para batallas difíciles.

Teniendo en cuenta que es uno de los jugadores que, junto a la paranense Rosario Romero, puede tallar en las decisiones en la ronda electoral legislativa de este año y, sobre todo, apostar fuerte en las provinciales de 2027, todo aquello que horade su poderío es importante para la Casa Gris. “Si lo que sumamos nosotros se lo sacamos al principal adversario, vale doble”, resume la estrategia un reclutador de conversos para el gobierno provincial.

Ángel Vázquez, la otra adquisición de la Casa Gris

Vázquez también fue intendente de 2003 a 2011, en su caso de San Benito (una localidad que conforma lo que se denomina Gran Paraná) y diputado provincial de 2015 a 2019. Menos taquillero que su excompañero de bancada y con un concepto no favorable de la dirigencia peronista, es un nombre cuya fuga molesta menos al PJ.

El dirigente peronista agradeció, en diálogo con radio La Voz de Paraná “que alguien se acuerde de mí y que me señale como la persona indicada”. “El Ministro (Manuel Troncoso) me dejó sorprendido cuando me dijo 'Ángel, vos por trabajar para nosotros no vas a dejar de ser peronista'”, reveló.

“Ninguno me tuvo en cuenta en 2019. Políticamente me querían hacer desaparecer”, se quejó Vázquez y agregó: “Que caigan desde la oposición y te digan servís para algo la verdad que me llena de orgullo”. “No me considero traidor”, avisó y disparó: “Todavía no he tomado ese trabajo. Y yo no me fui con 300 mil dólares de la gente como se fueron algunos que eran los súper peronistas”.

Ángel Vázquez.jfif Ángel Vázquez, ex intendente de San Benito.

Historia de los pases

La Casa Gris ya había incorporado a Alfredo Francolini, exintendente de Concordia. También a Ariel Stuker, de La Criolla, y Javier Goldín, de Estancia Grande, en el departamento Concordia. Alberto Zadoyko, referente del bustismo y ex jefe de la ANSES durante la gestión de Alberto Fernández, también se sumó al gobierno de Juntos.

Eduardo Asueta, que fue tres veces precandidato a intendente en la interna del PJ de Concordia también saltó el charco. Juan Lell, intendente de Aldea Spatzenkutter y Matías Kaiser, de Colonia Avigdor, también se sumaron.