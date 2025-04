Entre Ríos: quiénes integran PAR, la nueva agrupación en la interna del PJ

Peronismo Amplio Renovador (PAR) es el nombre del nuevo espacio filo kirchnerista que se formó en la interna del PJ de Entre Ríos. Dicen que no buscan candidaturas este año pero sí en 2027.

El peronismo de Entre Ríos sumó un nuevo espacio interno que dará batalla este año electoral. Dicen que no quieren instalar candidaturas y en su conformación hay diputadas y exintendentes cercanos a Cristina Fernández de Kirchner y algunas figuras cercanos al exgobernador Sergio Urribarri . Buscan refugio ante la orfandad que sienten en la dirigencia partidaria.

¿Tallarán en el armado del PJ para las legislativas? “No tenemos apuro. Este es un espacio que pretende congregar a todos los que abonamos al kirchnerismo durante muchos años y queremos construir en 2027 para volver a gobernar la provincia”, le dijo la diputada a Letra P . Otros referentes consultados por este medio insisten con enfatizar que no pretenden instalar candidaturas. No al menos este año.

“Ahora somos una construcción colectiva que busca transformar la bronca en esperanza, y la esperanza en organización. Luego, naturalmente, surgirán candidaturas. Pero no ponemos el carro delante del caballo, no nacemos para instalarlas. PAR nace porque sentimos que el peronismo se estaba vaciando de sentido, que se había convertido en un sello sin alma, en un espacio donde lo único que importaba era el cargo y no el proyecto”, explicó Javier Orduna ante la consulta de este medio.

La comunicación del peronismo de Entre Ríos

En el encuentro del El Pingo marcaron que “la comunicación” es uno de los frentes que el peronismo desatendió. “La política que no se comunica, no existe. PAR va a hablarle al pueblo, va a construir un mensaje claro, va a emocionar y movilizar. Porque no somos un movimiento de escritorio”, prometieron.

Para Orduna, el diagnóstico en ese sentido es contundente. Habla de un peronismo con una comunicación “defensiva, desordenada, reactiva y poco adaptada a los lenguajes y plataformas actuales”. “Al peronismo le falta una narrativa clara que sintetice el proyecto político en términos esperanzadores y disruptivos frente al modelo libertario dominante. La emocionalidad peronista está desarticulada y no logra movilizar, y su presencia digital es débil y fragmentada. Se impone una urgente renovación discursiva, estética y estratégica”, le dijo a Letra P.

La comunicación libertaria como ejemplo de caso de éxito no es novedosa. En PAR apuntan hacia ese lugar. “Milei es un ejemplo de aprovechar muy bien esos recursos. Nosotros necesitamos dar la batalla en las redes, disputarle y ganarle en su terreno”, reconoció Orduna. Para Gaillard, PAR “es un espacio que se contrapone al peronismo más conservador”, que, según su óptica, se comporta con quietud. “Queremos un peronismo que debata y se oponga a las políticas de Milei con contundencia”, insistió.

Cómo cayó en el resto del PJ

En esta etapa de oposición que todavía ensaya el PJ entrerriano, su rumbo es aún incierto. La desconexión entre la dirigencia y los distintos espacios es evidente. Cada uno hace la suya. Algunos bromean y dicen que, si nace un espacio más, “ya le ganan a la UCR con tanta interna”.

En ese contexto, el nacimiento de PAR organizó cierta dispersión, reuniendo bajo un mismo paraguas al filo-kirchnerismo de la provincia. “Me parece bien que se junten, que opinen, que militen. Todavía no queda claro a quienes representan, pero está bueno que digan lo que piensan, es lo que el peronismo necesita. Todavía no entiendo bien qué buscan”, opinó un dirigente de la costa del Uruguay que no integra el espacio.

“Visualizar nuevos actores para el territorio y pelear las intendencias en 2027”, es el objetivo de PAR según Gaillard. “El espacio es federal e ideológico porque todos vemos al peronismo de la misma manera, que sea disruptivo y transformador”, agregó.

En la presentación de El Pingo hablaron la anfitriona Laura Rupp, Gustavo Guzmán de Paraná, Lorena Luna de La Paz, Javier Orduna de Concordia, Claudia Morales y Luis Gaioli de Nogoyá, Federico Gallardo de Gualeguay, Roque Delpra de Chajarí, Fernando Irigoyen de Gualeguaychú, Gabriel Perdomo y Celeste Perez de Concepción del Uruguay, y Eve Kloster del MTE, entre otros dirigentes políticos y sociales.

Estuvieron presentes las diputadas Osuna y Gaillard, los ex intendentes de Paraná Julio Solanas, de Chajarí Juan Javier García, de Concordia Hernán Orduna, de Gualeguaychú Daniel Irigoyen y Martín Roberto Piaggio, de Diamante Claudia Giecco. Mandaron su adhesión al encuentro el intendente de San José Gustavo Bastian; ex intendente de Paraná Adán Bahl; el concejal de Paraná Sergio Elizar y el dirigente nacional de Patria Grande Juan Grabois.