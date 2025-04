Entre Ríos: luces y sombras detrás de la foto de unidad del PJ de Concordia

Dirigentes, concejales, y referentes sindicales de Concordia se reunieron el sábado pasado y mostraron foto de unidad. De la partida fueron el exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet; el exintendente Enrique Cresto; y los ex candidatos a intendente Ángel Giano y Armando Gay. En el centro, Guillermo Michel, el único foráneo.

Hay coincidencias en que la foto no resta. Las dudas todavía persisten sobre su impacto, sobre todo pensando en las elecciones y en el inminente debate por el armado de listas. La presencia de Gustavo Bordet , el último gobernador que el peronismo tuvo en la provincia, dio señales de luces verdes para que el partido comience a ordenarse. Le reconocen que “esté arreglando lo que él mismo desarregló en su ciudad”. Las sombras aparecen a partir de los nombres repetidos que buscan componer la nueva canción del peronismo entrerriano.

El valor de la palabra en el peronismo de Entre Ríos

Que la dirigencia dispersa en la provincia valore que los concordienses al menos se dirijan la palaba dice mucho sobre el estado de situación del peronismo. Del dicho al hecho habrá que ver cuán largo es el trecho. Un dirigente de Paraná lo resumió diciendo que en la foto no ve a nadie que haya ido “tirado de las orejas”. “Para esta etapa que se viene y para nosotros que gobernamos, está bueno que esa unidad se explicite”, le dijo a Letra P.

“Fueron 15 dirigentes que se mostraron todos juntos. Siempre van a estar los que se quejan porque quedaron afuera y van a hablar de acuerdos de cúpulas, pero a nosotros nos sirve porque son personas que terminan tomando decisiones políticas”, apuntó el de la capital, quien se mostró entusiasmado con proyectar el envión unificador al resto del territorio entrerriano.

Para un funcionario de la otra costa, el escenario tiene más matices. Si bien valora el gesto, se pregunta cuánta mermelada podrá hacer la oposición con una foto que mostró apenas “algunas caras nuevas”. “En el oficialismo se frotan las manos”, advirtió, y puso el acento sobre “la escasez” de votos que la dirigencia concordiense presente en el mitin del sábado podría tener por sí misma. Por caso, mencionó la situación de Enrique Cresto, quién hace poco amenazó con irse del bloque opositor en la Cámara de Diputados provincial. “A ese nivel está hoy de desconectado del peronismo y su representatividad”, graficó.

Foto nueva, caras viejas en Entre Ríos

A la demanda por “caras nuevas” en el PJ, la dirigencia coincide en que la foto del sábado no aporta demasiado. Eso lo reconocen en las ciudades grandes y en las chicas. Un intendente de una localidad pequeña rescata el gesto de empezar a mirar hacia afuera y no frotar más leña al fuego amigo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bordet/status/1911151749588467883&partner=&hide_thread=false ESCUCHAR, DEBATIR, FUTURO Y UNIDAD, EL OBJETIVO EN CONCORDIA

Nos reunimos este sábado en Concordia con otros dirigentes de nuestro espacio político y representantes de los trabajadores para analizar la situación social, económica y política a nivel local, provincial y nacional pic.twitter.com/Thd3pQb575 — Gustavo Bordet (@bordet) April 12, 2025

“Hay un viejo refrán que me decía mi mamá. Lo peor que pueden hacer dos personas es no hablarse. Resolver los dilemas como primer paso es importante", dijo Damián Arévalo. "No creo que en la reunión se haya decidido algo, ni mucho menos candidaturas, fue para limar asperezas y empezar la ansiada unidad. Peor sería que estemos en una disputa aún estéril, como pasó, que seguimos sin poder entender por qué fue la derrota", consideró el intendente de Feliciano.

"Si esta reunión sirvió para eso, bienvenido sea para el peronismo, porque acá no sobra nadie. Tenemos que saber que el adversario no está adentro, sino que son las políticas liberales”, destacó uno de los más activos integrantes de la Liga de Intendentes del PJ.

En el medio de aquellos cruces y de las idas y vueltas locales, quedaron dirigentes como Guillermo Michel, de Gualeguaychú. Por ser el único foráneo en la foto, se lo señala como el artífice del encuentro del sábado, a instancias de Bordet y Cresto, los caudillos locales históricamente enfrentados.

Michel habla con todos y evangeliza, pueblo por pueblo. Al valor de la perseverancia se lo reconocen casi todos, aunque su figura es resistida por un sector del peronismo que se maneja al margen de las conversaciones y que también cuestiona al exgobernador y a la dirigencia provincial. Con todo, el hombre de Sergio Massa va tocando timbres y sumando gente a sus fotos del álbum familiar del peronismo. Por ahora, sin filtraciones del guion que escribirá la película final del 2025.