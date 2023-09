La bancada federal la completan Ignacio García Aresca (leal al gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora ), su coterránea Natalia de la Sota , Alejandro Topo Rodríguez y Graciela Camaño . De la Sota y Rodríguez participaron del último viaje de Massa a Brasil , pero, por ahora, no dieron señales de querer ayudarlo con uno de sus emblemas de su campaña. Por el silencio que mantienen, algunos referentes de los bloques chicos sospechan que al candidato presidencial de Unión por la Patria no le desagrada que no haya cuórum y que sus rivales electorales paguen el costo político .

Sin el cuórum garantizado, el jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, convocó igualmente a la sesión y tendrá hasta el martes para conseguir los votos que le faltan. Hasta la tarde de este viernes, los voceros de Milei señalaban que no estaba definida su posición. En el oficialismo creen que no le será fácil votar en contra de una baja de impuestos, pero no descartan que sorprenda con una contrapropuesta. Sería lo lógico, aunque el libertario no suele responder a los usos y costumbres del Congreso.

En el temario de la sesión también se incluyó el proyecto de empleo MiPyme, enviado por el ministro de Economía y dictaminado este miércoles. Consiste en un incentivo para sumar empleados a las plantillas de las empresas o incorporar a quienes no estén registrados, a jóvenes de hasta 25 años o beneficiarios de planes sociales. Los beneficios ofrecidos para los titulares de las compañías son rebajas en los aportes patronales y la eliminación de las sanciones por haber tenido personal sin los papeles en regla. JxC no firmó el dictamen y el oficialismo está dispuesto a dejar caer el proyecto si no tiene el número en el recinto.

El oficialismo también pidió tratar la creación de cinco universidades, entre las que, al menos en la convocatoria original de la sesión, no está incluida la de Saladillo, propuesta por el diputado de Evolución Radical, Emiliano Yacobitti. Sí está la de Río Tercero, promovida por su compañera de bloque, Gabriela Browning de Koning. Está claro que la idea es dividir al bloque identificado con Martín Lousteau.

El resto de los proyectos para crear casas de estudios superiores que están incluidos son los de Madres de Plaza de Mayo, Ezeiza y el Delta, que tendría sede en Tigre y es un pedido de Massa. El Frente de Izquierda, que ocupa cuatro escaños, apoyará todas las iniciativas para abrir universidades, como también el proyecto para eliminar Ganancias a trabajadores.

El FDT tiene 118 votos y Martínez necesita garantizar a sus cuatro aliados de Provincias Unidas. No debería tener problemas: responden a los gobiernos locales de Misiones y Río Negro, que respaldan a Massa. Con todo, el cuórum es de 129 y le faltan tres voluntades. Pedirá ayuda de los gobernadores electos Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén), presionados por los gremios petroleros locales, que se favorecen con la eliminación de Ganancias. No le alcanzaría. Precisa a Milei.