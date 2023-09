Con la negativa de Juntos por el Cambio a acompañar la iniciativa, el Frente de Todos precisa garantizar a sus cuatro aliados habituales del bloque Provincias Unidas (integrado por dos representantes de Misiones y dos de Río Negro) y sumar otros siete votos. Cuatro se los aportará el Frente de Izquierda, que ya definió dar cuórum y aprobar la baja de Ganancias y la creación de universidades. Los otros tres por ahora no aparecen, pero aún así, el oficialismo sostiene la sesión y, si es necesario, está dispuesto a perder la votación.

Otros referentes del interbloque federal son los cordobeses Carlos Gutiérrez (schiarettista) e Ignacio García Aresca (leal al gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora); Florencio Randazzo (compañero de fórmula de Schiaretti) y Graciela Camaño, quien aún no se pronunció y puede ser decisiva.

Completan este espacio legislativo la dupla de socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, quienes tienen un doble juego electoral: son aliados del gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pero compiten para retener su banca en el Congreso en la lista de Schiaretti. Aún no definieron qué hacer con Ganancias, pero no les agrada ayudar a Massa en un tema electoralista.

Los cordobeses son más reacios a acompañar porque, además de beneficiar a un rival electoral, consideran que la rebaja del impuesto trae como correlato una disminución en la coparticipación federal que se gira a las provincias. Citan un fallo de la Corte en 2019 que obligó a Mauricio Macri a echarse atrás con una medida similar, que curiosamente no surgió a partir de un planteo de Schiaretti.

Una postura similar realizaron en reuniones internas los aliados oficialistas de Provincias Unidas y sería contemplado por Massa con un apartado en el texto del Presupuesto, en el que distribuirían otros impuestos a las provincias, como el PAIS, que se cobra por gastos en el exterior.

Milei tiene su voto y el de sus dos aliadas, Victoria Villarruel y Carolina Piparo. En este escenario, el trío liberal sería clave para llegar a una mayoría, por lo que el candidato de LLA podría verse en aprietos porque, si no asiste a la sesión, bloqueará una de las bajas de impuestos que tanto critica. Por ahora, sus voceros no informaron qué postura tendrá.

Hay otros votos sueltos que puede buscar el FdT, como el de los gobernadores electos Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén), por la presión del sindicato de petroleros en sus provincias. Vidal tiene pasado como líder de dicho gremio.

Otra separata

El proyecto enviado por Massa exime de pagar el impuesto a las ganancias a quienes ganen 180 salarios mínimos, vitales y móviles anuales (15 mensuales), equivalente a 1.770.000 pesos brutos por mes. Se aplicará mediante una alícuota progresiva sobre el excedente, que va de 27% a 35%, y se actualiza con el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil dos veces al año.

El costo fiscal de la medida es de 1 billón de pesos (0,28% del PBI), pero el candidato presidencial asegura que una parte no menor ingresará como impuestos al consumo que harán los trabajadores con ese dinero.

En el comienzo del debate legislativo de este jueves, en la comisión de Presupuesto, los funcionarios que expusieron anunciaron que, además, intentarán recuperar recursos tributarios con otras medidas que formarán parte del proyecto de presupuesto que ingresará este viernes.

Según detalló la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, la ley de leyes incluirá un apartado similar al que hubo el año pasado (llamado separata), con propuestas para aumentar impuestos o eliminar exenciones vigentes. La principal medida será aumentar la presión tributaria a las plataformas. "Pagan un total que es inferior inferior al 15% (el mínimo que exige la OCDE). Puede ser por la incobrabilidad, por quebrantos acumulados o por ahuecamiento en la declaración de la base imponible", declaró la funcionaria.

Balestrini dijo que "desconciertan que los inmuebles rurales del exterior pertenecientes a personas humanas del país no estén pagando ningún impuesto". Recordó, además, que en la separata del año pasado, se propuso eliminar las exención del pago de Ganancias que tienen los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, pero el Congreso no la aprobó. Volverán a intentarlo.

También expuso la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, quien insistió en que "el salario no es ganancia. Si hay alguien que ha sido obsecuente con este concepto es nuestro ministro de Economía".

Carlos Castagneto, director de la AFIP, se cruzó con los representantes de JxC que fueron a defender el rechazo a la ley, Germana Figueroa Casas (PRO); Martín Tetaz y Alejandro Cacace (Evolución Radical). "¡Vino a traer un beneficio a los trabajadores! ¡Pensé que me iban a pedir más! ¡Quédense tranquilos! ¡Vamos a recaudar ese 0.28!", gritó. Los referentes opositores insistieron en que Ganancias es un impuesto progresivo y el IVA no, pero no aparece en los tickets de compra.

Castagnetto anunció que una parte importante de la merma será compensada con "el impuesto PAIS y con otras medidas que vamos a tomar con respecto a Ganancias, que van a ser presentadas en la próxima ley de Presupuesto”.

También expusieron los representantes gremiales Sonia Alesso (CTERA), Hugo Godoy (CTA autónoma) y Héctor Daer (CGT). Este último consideró la ley como un paso "hacia una reforma y una maduración de un sistema tributario más equitativo”.