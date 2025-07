Sin agenda, Victoria Villarruel se recluye en el Senado y prepara una defensa legal de la sesión

El Ejecutivo agrega otro argumento para objetar la sesión, que es "la defensa de las minorías". Consideran que los bloques que no formaron parte de la auto convocatoria podrían asumirse como imposibilitados de ejercer la representación.

Villarruel no lo entendió así. Luego de reunirse tres días antes con el jefe de Unión por la Patria (UP), José Mayans, la vice interpretó que no podía evitar una sesión ordinaria los días y horarios elegidos para esa ceremonia (como el jueves a las 14). El formoseño había sido claro: si bloqueaba la reunión, sería considerado una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Congreso. "Todos dicen que se llevan bien, pero la reunión fue tensa", aseguran en la cámara alta.