La plata de los gobernadores: para evitar presión de Javier Milei, Unión por la Patria busca apurar las leyes

El receso invernal está en riesgo en Diputados: Unión por la Patria (UP) planea pedir una sesión la semana próxima para tratar los proyectos aprobados por el Senado que suman fondos a las provincias, con el objetivo de evitar una mayor presión de Javier Milei para voltearlos. La convocatoria podría incluir dictámenes sobre presupuesto universitario y emergencia en pediatría.

Es una partida que está reservada para catástrofes y Milei retiene los sobrantes para sostener el superávit fiscal. Si este proyecto se convierte en ley, el Presidente ya no podría hacerlo. La otra iniciativa propone coparticipar el impuesto a los combustibles y disolver los fondos fiduciarios creados con su recaudación y el gobierno no ejecuta.

En el Senado ambos proyectos se aprobaron con dos tercios y no fueron necesarios debates de comisiones. El plan de UP es intentar que ocurra lo mismo en la cámara baja con respaldo de la mayoría de la oposición y, de no lograrlo, emplazar a un debate en comisiones para volver al recinto en quince días.