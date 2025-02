Sesión caída en el Senado: dialoguistas estallan y exigen una interlocución válida con el Gobierno

Caos en el Senado

El vínculo de Caputo con Carambia-Gadano sembró una sospecha en el Senado: ¿Acaso el boicot a la sesión preparatoria no habrá sido un juego del asesor para incomodar a Villarruel? Los dialoguistas lo creen posible y piden que no repita. "Si quien negocia con nosotros no tiene como llegar al Gobierno todo puede terminar mal siempre. O se modifica o el Senado no puede funcionar", se lamentan.

En la UCR recuerdan que una situación parecida ocurre con el pliego del candidato a juez de la Corte, Ariel Lijo, que no pudo ser tratado aún cuando en el partido centenario y en Unión por la Patria hay mayorías dispuestas a votarlo. En este caso, pedían que Caputo se hiciera cargo de la negociación.

La justicia y los cargos legislativos son temas en los que no interfiere Francos, quien sí negocia a cielo abierto cuando la situación lo requiere, como ocurrió la suspensión de las PASO o la implementación de la Boleta Única Papel. En el entorno de Villarruel no confirman si hubo una gestión con la Rosada para ablandar al binomio santacruceño, que desde hace una semana pedía condiciones para sesionar.

"A veces piden cosas que no se pueden dar. Es sólo eso", explican. Lo cierto es que Gadano participó de varias reuniones con la vicepresidenta en las últimas semanas y ninguna terminó bien. No quiso firmar dictámenes de proyectos de seguridad y sólo avisó que avalaría la sesión de las PASO. Así fue.

Las trabas de Victoria Villarruel

En la oposición hay incertidumbre por lo que sigue. Este lunes había certeza sobre el respaldo a la reelección del presidente provisional, Bartolomé Abdala, pero sin los votos de Santa Cruz nada está asegurado. De seguir así, las autoridades actuales seguirán, pero Villarruel deberá retener en la secretaría administrativa a María Laura Izzo, quien presentó la renuncia en octubre molesta por una ola de despidos.

El plan de la vicepresidenta era reemplazarla este lunes por el cordobés Emiliano Viramonte, quien fue a la sesión trajeado para asumir y se quedó con las ganas: ese cargo sólo es válido si se vota en el recinto. Villarruel no tendrá otra opción que sostener la resolución presidencial que firmó en enero para quitarle poder a Izzo.

En UP festejaron el traspié de Villarruel, aunque en sus planes no está boicotear la continuidad de Abdala. La queja que iban a expresar este lunes es por el reparto de los cupos en las comisiones dispuesto hace un año. Consideran que no representa la proporción que tienen del cuerpo, que es casi del 50%.

El próximo desafío del Gobierno es abrir el recinto del Senado para tratar Ficha Limpia, cuando volverán a necesitar de la dupla de Santa Cruz. Por ahora, no la tienen garantizada.