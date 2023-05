Con todo, el fallo en contra podría terminar siendo una bendición para evitar la derrota que vaticinan algunas encuestas.

Durmiendo con el enemigo

Uñac llega a estos comicios con el antecedente de las legislativas de 2021, donde el Frente de Todos derrotó por apenas un punto a Juntos por el Cambio. Tras ese escenario electoral apretado, el gobernador promovió la derogación de las PASO provinciales y luego impulsó el Sistema de Participación Democrática, una suerte de ley de Lemas. En ese tablero, Uñac encabeza la sublema Vamos San Juan dentro de la lista San Juan por Todos, el frente que cobija también a su enemigo íntimo, el exgobernador José Luis Gioja, que lleva el sublema San Juan Vuelve.

La disputa interna no supone riesgos para el PJ, ya que ambas listas sumarán su cosecha electoral, pero el ganador de la compulsa se queda con todo y es ahí donde el pronóstico es reservado.

Según las encuestas del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales y de la consultora Tres Punto Cero, Uñac aventaja a Gioja en la interna peronista por entre cinco y seis puntos. Sin embargo, las consultoras Nuevo Rumbo y Ágora le otorgan una amplia ventaja al diputado.

“Yo soy adversario de Uñac; nosotros le íbamos a ganar, queríamos que jugase”, señaló Gioja este martes en declaraciones a Radio 10, tras la difusión del fallo supremo.

Al mismo tiempo, no dudó en plantear su postura frente a la cuestión de fondo que atañe a su rival interno. "Le hemos dicho en todos los idiomas al gobernador Uñac que no puede ser candidato, porque el artículo 175 de la Constitución provincial claramente dice, me lo sé de memoria y no soy abogado, que el gobernador y el vice duran cuatro años en su período. Gobernador y vice pueden ser reelectos hasta dos veces", indicó.