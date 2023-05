En el Poder Ejecutivo provincial no se esperaba esta decisión. Fuentes consultadas por Letra P aseguraron que no se contaba con información previa sobre la decisión del máximo tribunal. Cuanto mucho, se creía que la Corte podría haberse expedido hasta el viernes de la semana pasada. Como ese día no hubo novedades, en el Frente de Todos por Tucumán (FdT) respiraron con alivio. Este martes, la sorpresa fue completa.