Sergio Massa posterga el congreso del Frente Renovador en medio de fricciones con Axel Kicillof

La vuelta del Frente Renovador

Entre los cortocircuitos con Kicillof en Buenos Aires y la idea de trabajar para recuperar el ADN original del massimo, el exministro de Economía reapareció hace algunas semanas en un encuentro con la tropa del Frente Renovador en Roque Pérez que dejó muchas señales sobre lo que vendrá.

En el massismo dicen que en ese encuentro hubo muchas voces que pidieron avanzar en la recuperación de una agenda vinculada al ADN original del massismo, alejada de la que intenta construir Kicillof.

"Algunos nos quieren llevar a una guerra que no es propia y para la que no tenemos ni dos balas", se escuchó en ese encuentro de Roque Pérez. "Hay que construir un frente contra un gobierno que está arrasando. No podemos meternos en cuestiones que parecen de un centro de estudiantes", dijun un intendente sobre las rencillas por los cargos en la provincia de Buenos Aires.

Congreso del PJ

En esa reunión se había definido convocar al congreso del Frente Renovador para el 22 de este mes, con una serie de cuestiones formales en la agenda que servirían para dar un mensaja político. El partido de Massa debe renovar autoridades, pero además tiene que llamar a discutir una renovación de las alianzas. "La experiencia de Unión por la Patria se terminó el domingo del ballotage a las 22", dice un dirigente bonaerense que está en el massismo desde el día 1. "Hay que poner de pie al Frente Renovador para lo que viene", completa.

La noticia del llamado del PJ para reunir al congreso partidario y aceptarle la licencia a Alberto Fernández ese mismo viernes dejó a la movida del massismo stand by. Muchos miembros del Frente Renovador son congresales del Partido Justicialista y tienen que asistir, aunque a regañadientes y molestos. "Es una foto que va a festejar mucho Javier Milei -chicanean-. Nosotros ahora queremos estar dando otras discusiones".