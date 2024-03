Axel Kicillof lotea Aubasa, refugia a Ceriani y deja afuera al Frente Renovador

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

pablo-cerianijpg.webp Axel Kicillof refugia al ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani

Como en muchos otros casos, el gobernador bonaerense hizo un lugar más en su estructura para refugiar a exfuncionarios nacionales que quedaron a la intemperie luego de la derrota del peronismo frente a Javier Milei.

Ceriani, de buenos vínculos con La Cámpora y el gobernador, fue el presidente de Aerolíneas Argentinas durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández. Su desembarco llega de la mano de la familia Recalde. El ahora gerente general de Aubasa fue asesor de Héctor Recalde en la Cámara de Diputados desde 2006 y luego pasó a trabajar con el hijo del abogado, Mariano Recalde, cuando este presidio la aerolínea de bandera, entre 2009 y 2015.

El Frente Renovador, ¡afuera!

Hasta el recambio de autoridades, Aubasa fue presidida por Ricardo Lissalde, un hombre de Massa. Por eso, el Frente Renovador tenía previsto continuar con el manejo de la compañía y para el cargo tenía un nombre puesto, el del expresidente de Trenes Argentinos Martín Marinucci. En la previa de las designaciones de las nuevas autoridades, en el Ejecutivo provincial y en las filas del Frente Renovador daban prácticamente por hecho que sería quien ocuparía el cargo.

El massismo tensionó semanas atrás con el gobernador bonaerense bajo el argumento de que Kicillof no recibía a los intendentes que responden a Massa. No obstante, según supo Letra P, entre los puntos de desencuentro está la demora en el nombramiento de la extitular de Aysa Malena Galmarini al frente del Bapro, algo que se anunció junto a los cambios en el gabinete en el inicio del segundo mandato pero que, hasta el momento, no se concretó.