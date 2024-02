Rebelión massista y advertencia a Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense.

Los diputados del Frente Renovador (FR) pegaron el faltazo a la sesión extraordinaria de este martes en la Legislatura de Buenos Aires , lo que se lee como una advertencia al gobernador Axel Kicillof , quien -aseguran en el espacio de Sergio Massa - no atiende los reclamos de la veintena de intendentes sobre problemas con IOMA, seguridad, educación y salud.

“Nuestros intendentes tienen pendientes reclamos desde diciembre. Le pidieron reunión a Axel hace diez días para ordenarlo y por eso decidimos no ir a la sesión”, aseguró un legislador massista a Letra P, mientras estaba reunido con Massa. El encuentro, convocado por el excandidato a presidente se organizó en medio de las versiones de ruptura del bloque de UP en la Cámara baja, cosa que la fuente consultada descartó: “Con el bloque no hay problemas”, dijo.