PERONISMO PARA ARMAR

Sergio Berni y Agustina Propato, la fórmula de la derrota en Zárate

La pareja que aspira a quedarse con el PJ local perdió por segunda vez en el distrito: no pudo ganar ni en Lima, la localidad donde vive.

Por Letra P | Periodismo Político
Sergio Berni y Agustina Propato

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Macarena Ramírez

La candidata del espacio, la concejal Ana María Almirón, perdió ante Leandro Matilla, actual presidente del PJ zarateño, con el 57% de los votos contra el 43%. Matilla ganó incluso en Lima, la pequeña localidad donde vive la pareja, por 127 a 118.

Derrota en Zárate

Berni y Propato consolidaron su sociedad política con un peso cada vez mayor en la interna bonaerense: él, con una banca en el Senado provincial; ella, con una en la Cámara de Diputados. Zárate es el territorio donde viven y donde intentan traducir ese capital en construcción política. Hasta ahora, sin éxito.

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En 2023, Propato ganó la interna de Unión por la Patria en Zárate con el respaldo del gobierno provincial y desplazó al histórico intendente Osvaldo Cáffaro, que gobernaba el distrito desde 2007. Las PASO la dejaron como candidata más votada del municipio. La general fue otra historia: Marcelo Matzkin, de Juntos por el Cambio, se impuso por 42% contra 39% y le arrebató el distrito al peronismo.

El zigzag de la relación con Abel Furlán

Uno de los que había apuntalado esa candidatura fue Abel Furlán, el secretario general de la UOM, que entonces construía junto a Berni. El domingo, Furlán estuvo del otro lado.

Detrás del triunfo de Matilla quedó la marca de Furlán, que viene armando una relación cada vez más estrecha con Kicillof, uno de los tantos nexos que el gobernador tejió con el mundo sindical y que el domingo rindió frutos en las urnas internas del PJ local. El gremio de la industria metalúrgica tiene mucho peso en Zárate.

Pese a la derrota, Berni decidió redoblar la apuesta. El martes a la noche se presentó en el streaming Blender y se ubicó del lado de Cristina Kirchner en la interna del peronismo, aunque elogió a Kicillof: "Axel es un gran candidato, va a ser presidente de la Nación", dijo, y le reclamó que "concentre el poder en la provincia de Buenos Aires" y "alinee a esa tropa de librepensadores".

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El domingo no fue el único partido que Berni jugó en las últimas semanas dentro del peronismo bonaerense. A fines de febrero, tras meses de negociaciones que llevaron al bloque de Unión por la Patria al borde de la fractura, el kirchnerismo se impuso al kicillofismo en el Senado provincial: Mario Ishii se quedó con la vicepresidencia primera de la cámara y Berni con la jefatura del bloque. Fue una victoria clara del espacio de Cristina Kirchner sobre el gobernador. En Zárate, el resultado fue el inverso.

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