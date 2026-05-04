Rosario: intendentes, sindicatos y pymes reactivaron el debate sobre el futuro del peronismo

Referentes territoriales, gremiales y productivos participaron de un encuentro en Rosario en el que coincidieron en la crisis de representación que atraviesa el peronismo y la necesidad de redefinir una estrategia que permita la construcción una opción electoral competitiva hacia 2027.

El intendente de Funes , Roly Santacroce ; el diputado y secretario general de la CTA , Hugo Yasky ; la secretaria general de CTERA , Sonia Alesso ; el exministro de Trabajo Carlos Tomada ; el exministro de Salud Daniel Gollan ; y el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno , participaron del encuentro “Tejiendo Futuro”, que reunió a más de mil dirigentes.

El evento se realizó en el Salón Auditorio Metropolitano y tuvo como eje un diagnóstico compartido sobre la necesidad de reordenar el espacio. Con un fuerte tono político, los participantes coincidieron en que el peronismo atravesaba una crisis de representación que exigía cambios estructurales.

En ese marco, uno de los planteos más reiterados apuntó a que la reconstrucción debía partir de una renovación dirigencial y programática. La discusión no sólo giró en torno a nombres, sino también a la redefinición de una agenda capaz de reconectar con las demandas sociales.

Santacroce expuso una de las posturas más críticas. “Hoy, lamentablemente, el peronismo no es una opción real ni una oposición. No con los mismos que hicieron tanto mal y que lograron hacer presidente a Milei”, afirmó sintetizando el clima de autocrítica que atravesó la jornada.

El rol de los intendentes y nuevos liderazgos

El jefe comunal de Funes planteó que los gobiernos locales debían ocupar un lugar central en la reconstrucción política. Sostuvo que la cercanía con la comunidad y la capacidad de gestión convertían a los intendentes en actores clave para recuperar legitimidad.

Además, advirtió que la repetición de esquemas del pasado limitaba cualquier posibilidad de competitividad electoral. Según expresó, una transformación real implicaba modificar tanto los liderazgos como las prácticas políticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantacroceRoly/status/2050708968515764505&partner=&hide_thread=false Hoy en Rosario, durante el foro “Tejiendo Futuro”, frente a más de mil personas, dije lo que muchos piensan y pocos se animan a decir: ya no alcanza con gestionar bien una ciudad. Hay que meterse en la pelea grande. Porque la provincia lo necesita. pic.twitter.com/5Lhfzrdzvp — Roly Santacroce (@SantacroceRoly) May 2, 2026

Como ejemplo, mencionó la gestión en Funes, con énfasis en políticas de seguridad, empleo y obra pública como herramientas para recomponer el vínculo con la ciudadanía.

Sindicatos y pymes en el armado político

Durante el encuentro, los distintos sectores aportaron miradas complementarias sobre el proceso de reorganización. Yasky y Alesso pusieron el foco en el rol de los gremios y en la defensa de la educación pública como pilares del modelo.

Hugo Yasky

Por su parte, Tomada y Gollan analizaron el impacto del contexto económico en el empleo y el sistema sanitario, y remarcaron la necesidad de políticas activas para revertir la situación social.

En tanto, Moreno subrayó la importancia de fortalecer el entramado productivo, en especial el sector de pequeñas y medianas empresas, como base de un proyecto sustentable.

A lo largo de la jornada se consolidó una idea transversal: la renovación del peronismo no podía limitarse a un recambio superficial, sino que debía apoyarse en el territorio, en nuevos liderazgos y en una agenda alineada con las demandas actuales.