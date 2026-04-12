Septiembre, la marca en el calendario de Javier Milei para sellar la estrategia electoral 2027

Mientras intenta surfear el escándalo que tiene como protagonista a Manuel Adorni , la mesa política de Javier Milei trabaja en la estrategia electoral para 2027 y fijó el mes de septiembre como fecha límite para definir con qué gobernadores cerrará acuerdos para que vayan en alianza con La Libertad Avanza en las provincias y a cuáles enfrentará.

Aunque el clima político está espeso y la imagen del Presidente baja en todas las encuestas, la Casa Rosada trabaja para enviar al Congreso en los próximos días la reforma electoral con la que buscará conseguir la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y generar cambios en el sistema de votación.

El menú de posibles reformas incluye, también, la incorporación del botón de lista completa en la boleta única de papel y la posibilidad de pegar la oferta electoral provincial a la nacional para conseguir el famoso “efecto arrastre” de la candidatura presidencial. Un cambio radical respecto de lo que se discutió a fines de 2024 .

Es probable que el proyecto llegue al Congreso esta semana . En el oficialismo calculan que la ventana de oportunidad para conseguir cambios en las reglas de juego electorales vencerá una vez que la sociedad haya sacado la cabeza del Mundial de fútbol , con el humor que haya generado el desempeño de la Selección argentina. La final se jugará el 19 de julio.

Si el primer objetivo era eliminar definitivamente las PASO, en La Libertad Avanza (LLA) ya saben que el camino está complicado . Las leyes relacionadas con temas electorales requieren el voto de la mayoría absoluta del total de cada cámara. Con las manos libertarias no alcanza y a los aliados no les conviene. Ni el PRO, ni la UCR ni los partidos provinciales resignarán definitivamente la posibilidad de dar la pelea interna en sus distritos frente a los candidatos violetas que plantará Karina Milei . Es una pelea perdida.

En el oficialismo se entusiasman, sin embargo, con las otras dos opciones: la introducción del botón de boleta completa y la posibilidad de pegar la oferta local a la nacional en la misma papeleta. Es decir, que el candidato a gobernador pueda ir pegado al candidato a presidente, Milei, tal como sucedía en la boleta partidaria, antes conocida como “sábana”. Eso tendría sentido sí, a la vez, las elecciones provinciales y las nacionales se celebraran el mismo día.

Esa idea tiene impulsores y detractores. ¿A Milei le convendría más que los gobernadores convoquen a elecciones provinciales en la misma fecha que la nacional o que las despeguen? En el oficialismo se analizan diferentes variables.

Una línea que el ministro del Interior, Diego Santilli, habló con algunos gobernadores plantea si no sería conveniente que los aliados a LLA desdoblen las elecciones locales para ir “hilvanando triunfos” en el camino hacia octubre, a medida que se sucedan los comicios provinciales. Eso ayudaría, dicen, a contrapesar posibles victorias del peronismo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde las elecciones podrían adelantarse a mayo, y en otras provincias que también desdoblarán, como Córdoba o Santa Fe. Buscaría "evitar un descalabro económico" como el que se vivió entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre de 2025 por las elecciones bonaerenses.

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El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes.



Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está… — Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026

Esa estrategia depende, a su vez, del cierre de acuerdos con gobernadores dispuestos a jugar con LLA, como hicieron en 2025 Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). En el oficialismo dicen que podrían sumarse nuevos actores que entiendan que, de no aliarse con Milei, caminan derecho a la derrota. La carta para forzar los acuerdos sería la amenaza, de parte de LLA, de plantar candidatos violetas en cada provincia que puedan poner en riesgo la gobernación.

En tanto, hay distritos en los que los libertarios no intentarán hacer alianzas, sino que buscarán competir. En esa situación está, por ejemplo, Jujuy, donde gobierna el radical Carlos Sadir. Sus representantes en el Congreso “juegan mal” con el Gobierno. Es decir, no lo apoyan. LLA ganó las elecciones legislativas de 2025 con el 38% de los votos y ahora quiere la gobernación. Sadir ya tiene resuelto que adelantará la elección local.

En paralelo, se impulsan los cambios en la boleta única para habilitar a los gobernadores a subirse al tren de Milei. ¿A los mandatarios les convendría? Dependerá de cómo llegue el Presidente a las elecciones. En 2024, el botón de lista completa cayó en desgracia en manos de los partidos provinciales. El escenario está abierto y las definiciones no pueden ir más allá de septiembre. Los cronogramas provinciales empiezan a correr temprano. Por poner un ejemplo, las candidaturas locales para 2023 en La Pampa cerraron el 22 de diciembre de 2022.

En el Gobierno dicen que tienen un as de espadas para la negociación con los gobernadores: la estabilidad del dólar, asegurada por una cosecha récord. Un informe de la consultora Ficonomics indica que el flujo de divisas proyectado para el trimestre abril-junio es de entre 15 mil y 16 mil millones de dólares. No hay nubarrones en el horizonte. Según el ministro Toto Caputo, “nos van a salir dólares por las orejas”. Dependerá de la voluntad de liquidación de las cerealeras. Pero la microeconomía sigue sufriendo. Este martes se conocerá el índice de precios de marzo del INDEC. El de la Ciudad de Buenos Aires dio un 3%, una mala noticia.

Cosecha El flujo de divisas proyectado para el trimestre abril-junio es de USD 15.000-16.000 millones, según la consultora Ficonomics.

Javier Milei y las encuestas

Aunque el mandatario se desespere por acusar a los medios de comunicación de desestabilizadores y a las encuestadoras de mentirosas, en la Casa Rosada saben que los números negativos que muestran los sondeos son reales. Puertas adentro, los libertarios no discuten, por ejemplo, los 33 puntos de imagen positiva y 66,2% de negativa que le dio a la gestión la última encuesta de Trespuntozero, la consultora de Shila Vilker. La negativa subió casi ocho puntos porcentuales en un mes y se ubicó en el valor más alto de la serie.

HFbS0FbWsAEQnKY La encuesta de Trespuntozero le da 66,2% de rechazo al gobierno de Javier Milei.

El Presidente pareció acusar recibo de la situación este jueves, cuando escribió en su cuenta de Twitter que “estos últimos meses fueron duros”, pero aseguró que “el rumbo es el correcto” y le pidió “paciencia” a la sociedad. “¿Significa esto que todos están mejor? No. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos. Sabemos que hay gente en los extremos de la distribución”, admitió. La idea de la economía en “dos velocidades” es la nueva semilla de esperanza, porque indica que, en algún momento, el crecimiento también les llegará a los que van más lento.

El oficialismo insiste, sin embargo, en que “todo marcha acorde al plan”, porque el de Milei no busca ser un gobierno de mayorías, sino consolidar su 30-35% duro para luego sumar el caudal que pueden aportar los aliados, en primera vuelta o en un eventual ballotage contra Axel Kicillof, que asoma como el rival más claro.

Opina Argentina La encuesta de Opina Argentina muestra el crecimiento de la izquierda.

Aunque negativas para Milei, las encuestas le dejaron esta semana a la tropa libertaria una esperanza en los números que empezó a mostrar el Frente de Izquierda. “¿Si las elecciones fueran mañana, a qué fuerza política votarías?”, preguntó la consultora Opina Argentina. Un 32% eligió al peronismo de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa”, 31% a La Libertad Avanza y tercera se ubicó la izquierda, con Myriam Bregman.

Para LLA, el intento de construcción de Kicillof “hacia el centro”, con contactos con Nicolás Massot o Emilio Monzó, por ejemplo, genera una fuga de votos por izquierda hacia Bregman que podría provocar una diferencia importante en la primera vuelta. Ingenierías electorales que habrá que comprobar.

Patricia Bullrich, la piedra en el zapato

“¿Cómo la ves como candidata a presidenta?”. El interlocutor, dirigente de larga trayectoria política, se sorprendió ante la pregunta de Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich, que sondeaba reacciones, un poco en broma y un poco en serio. ¿Existe una posibilidad de que la senadora vuelva a competir por la Presidencia? ¿Dentro de LLA o por fuera?

El equipo de la senadora jura que Bullrich “no va a hacer nada por fuera de lo que el Presidente le pida”. Pero los libertarios ya saben con qué bueyes aran. “Patricia te puede traicionar en el último minuto”, dicen en el equipo karinista, donde evalúan que, en realidad, la senadora busca posicionarse como candidata a vicepresidenta de Milei. No lo ven con malos ojos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2042626639897436309&partner=&hide_thread=false Bullrich brindó una conferencia de prensa en Córdoba antes de participar de los tradicionales almuerzos de la Bolsa de Comercio de la provincia



La senadora habló de Adorni: "No vamos a declarar culpable a nadie antes de que lo determine la Justicia"



@YaniPassero pic.twitter.com/as0LCdPc3h — LETRA P (@Letra_P) April 10, 2026

Hay que seguirla de cerca. Por ahora, no se corre de al lado del Presidente, aunque no pierde oportunidad para desmarcarse en algunos temas, como sucedió con el escándalo Adorni. En el peronismo hay quienes dicen que no habría que descartar que haga un acuerdo con Mauricio Macri para ser la candidata de la derecha racional, en caso de que a Milei no le den los números. El diálogo con el expresidente está cortado, no se hablan. No pasa lo mismo con Jorge Macri, con quien habla seguido. Bullrich ya le adelantó que no va a ser candidata a jefa de Gobierno.