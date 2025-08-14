ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS

Río Negro: Lorena Villaverde celebró el IPC de julio y criticó al kirchnerismo en modo campaña

La diputada libertaria reivindicó la política económica de Javier Milei y cuestionó a sectores opositores, a días de su oficialización como aspirante al Senado.

La diputada Lorena Villaverde se considera única representante de Milei en Río Negro y quiere ser candidata a senadora.

La diputada nacional Lorena Villaverde, referente de La Libertad Avanza en Río Negro, celebró el último dato de inflación difundido por el INDEC, destacando el compromiso del presidente Javier Milei en la lucha contra el alza de precios.

A días del fin del plazo para oficializar las listas para las elecciones legisaltivas del 26 de octubre, la diputada usó sus redes sociales, la legisladora citó un mensaje del ministro de Economía, Toto Caputo, al afirmar que “No hay mayor ni mejor política social que la lucha contra la inflación. Gracias Presidente Milei!! Y que lo lloren los que se llenan la boca hablando de los pobres pero que durante años los jodieron con el peor impuesto de todos: el inflacionario”.

Respaldo a Javier Milei en la puertas de la campaña

Villaverde subrayó que este resultado es “un paso más hacia el cambio profundo” que impulsa el Ejecutivo, remarcando que la batalla contra la inflación es “la verdadera defensa de los más vulnerables” al devolver poder adquisitivo a los sectores castigados por políticas previas.

La legisladora es considerada una figura clave en la estructura de LLA en Río Negro, donde recientemente logró unir a toda la oposición contra el gobernador Alberto Weretilneck.

El armado libertario en Río Negro

Como parte de su estrategia, selló la alianza Boleta Violeta, que integró a La Libertad Avanza, el PRO, Republicanos Unidos y el partido local CREO, liderado por el ex candidato a gobernador Aníbal Tortoriello. El frente político busca fortalecer la presencia opositora en la provincia que gobierna Alberto Weretilneck y respaldar las políticas del gobierno nacional.

El mensaje de Villaverde se enmarca en un clima político marcado por las tensiones entre oficialismo y kirchnerismo, y suma apoyo interno al rumbo económico que propone Milei.

La diputada cerró su intervención asegurando que “la inflación ha sido durante décadas el impuesto más cruel para los argentinos”, y que combatirla es “prioridad absoluta para lograr un país con oportunidades reales”.

El salto al Senado

En Río Negro, se renuevan las tres bancas que la provincia de la Patagonia tiene en el Senado y dos de los cinco representantes en Diputados. En la cámara alta dejarán sus bancas el camporista Martín Doñate, Silvina García Larraburu y Monica Silva, alfil de Juntos Somos Río Negro, partido provincial que lidera el gobernador. Vilalverde quiere una de esas bancas.

La firma del acuerdo que llevar&aacute; a La Libertad Avanza a la cabeza en R&iacute;o Negro.&nbsp;

La firma del acuerdo que llevará a La Libertad Avanza a la cabeza en Río Negro.

El diputado oficialista Agustín Domingo terminará su mandato en diciembre y Tortoriello llegará al fin de una etapa que el quiere estirar por cuatro años más, pero eso no depende de él sino de las decisiones que La Libertad Avanza tome en tándem con la conducción nacional. Allí, una de las incógnitas del cierre de listas.

Los cuatro frentes electorales y los dos partidos políticos que se anotaron para competir en soledad, especulan minuto a minuto alguna última jugada que pueda darles ventaja antes del próximo domingo, cuando cierren las candidaturas.

