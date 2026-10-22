La Legislatura de Santa Cruz le pone fecha al debate de la ley electoral para llegar con reglas claras a 2027

Los diputados de Santa Cruz acordaron por unanimidad acelerar las negociaciones para definir el sistema electoral de la provincia y resolvieron impulsar un plenario de comisiones para el martes 10 de noviembre. La decisión fue tomada durante la reunión extraordinaria de Asuntos Constitucionales.

TIEMPO DE DESCUENTO Vidal pisa su reforma electoral y Santa Cruz sigue sin saber cómo votará en 2027

Según pudo saber Letra P , la intención es "concentrar trabajo previo" y emitir ese día un dictamen sobre el texto que finalmente quede en pie. El objetivo final, en rigor, es tratarlo en la cámara el 12 de noviembre. La posibilidad de aprobarlo dependerá de los consensos que logren reunir y de la mayoría que exige el reglamento.

El principal escollo para los legisladores será reunir los votos necesarios. Si pretenden tratar la iniciativa sobre tablas, necesitarán el respaldo de 16 de los 24 integrantes de la cámara. Sin esa mayoría especial, el proyecto quedará bajo el artículo 64, que habilita a introducir modificaciones antes de una votación posterior.

Ese camino trasladaría la definición a la siguiente sesión, prevista para el cuarto jueves de noviembre, cuando bastarían 13 votos para aprobar el texto. Con el calendario legislativo en marcha, los bloques buscan ganar tiempo para destrabar una discusión que fijará las condiciones de la competencia electoral de 2027.

Hasta ahora se presentaron 11 proyectos para debatir la nueva ley electoral en Santa Cruz.

Tras la derogación de la histórica Ley de Lemas en 2024, la norma provisoria sancionada para cubrir el período de transición perdió vigencia el 31 de diciembre de 2025. Desde entonces, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia trabaja sobre iniciativas que se suman con el objetivo de consensuar una legislación que defina las reglas electorales.

Mientras el debate avanza, los legisladores del oficialismo y la oposición de Santa Cruz esperan un proyecto del Ejecutivo sobre el nuevo régimen electoral provincial que el gobernador Claudio Vidal prometió, pero no tiene previsto enviar en lo inmediato.

Ley electoral. La postura de Vidal es incierta, y casi desinteresada.

Días atrás, fuentes cercanas al gobernador admitieron a este medio que la gestión del mandatario no tiene previsto presentar un texto el corto plazo. Según explican, el tema no es, por el momento, "una prioridad para el gobierno", aunque siguen de cerca el debate parlamentario.

Cómo sigue el debate por la ley electoral

El nuevo régimen electoral se debate en reuniones extraordinarias los miércoles de la segunda y cuarta semana de cada mes. Según pudo saber Letra P, los diputados se juntaron cuatro veces desde que se inició la discusión el 12 de agosto.

Hasta ahora, hay 11 proyectos de diferentes espacios que proponen, en su mayoría, implementar la boleta única de papel, la paridad de género con candidaturas intercaladas entre varones y mujeres, y el sistema D’Hondt para distribuir las bancas de diputados por distrito y las de concejales. Ninguna iniciativa plantea recuperar la Ley de Lemas.

Los desacuerdos aparecen en el debate de la letra chica.

Hasta ahí llegan los puntos de encuentro. Los desacuerdos aparecen en el debate de la letra chica en relación a las PASO y la simultaneidad electoral, el balotaje y las restricciones a la reelección impulsadas por el oficialismo.