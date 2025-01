Santa Fe: Unión aparece en el radar de Miguel Del Sel

Este domingo, Del Sel será el encargado de presentar la nueva indumentaria Givova del Tatengue en la sede del club. Será una aparición pública más vinculada a Unión, el club de sus amores, que a pocos meses de los comicios, que serían en abril, despierta suspicacias respecto a una eventual participación política . “Todavía no lo llamaron, pero la verdad ahora tiene más tiempo. Él siempre dice que va a a colaborar en todo lo que pueda”, asegura un ladero suyo que, luego, aclara que por ahora está lejos.

La presentación de la nueva camiseta no es un hecho aislado. A finales de 2024, luego del torneo que catapultó a Unión a la Copa Sudamericana , Del Sel organizó un asado para todo el cuerpo técnico y el plantel. Según supo este medio, el ex Midachi tiene una larga relación de amistad con Cristian “Kily” Gonzalez , DT rojiblanco, y “se lleva muy bien” con varios jugadores como el capitán Claudio Corvalán . El único dirigente presente fue Marcelo Piazza , tercer vocal titular y amigo del excandidato a gobernador.

En su entorno aseguran que el actor no enfrentaría a Spahn en las urnas por el aprecio que le tiene. Por si quedaban dudas de eso, a fines de 2024, en una entrevista con LT9, comentó: “Spahn está bárbaro, Unión está bárbaro. Por ahí se arman críticas, pero hay que tener memoria. Cuando toma el club, no había ni para pagar la luz. Hoy Unión tiene tribuna, tiene un colegio de primera, el básquet en primera. Estamos haciendo unos campañones bárbaros”.

Sin la intención de enfrentar a presidente, Del Sel no le cierra las puertas a una posible participación política en Unión. En la actual CD dicen que no tuvieron contactos y que la presentación de la camiseta fue impulsada por el dueño de Givova, sin embargo no echan por tierra la posibilidad de que el presidente lo llame y comentan que el mandatario quiere buscar “frescura” y caras nuevas. “Siempre tiene ganas”, fogonea un hombre muy cercano al cómico.