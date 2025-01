Santa Fe: Carlos Del Frade jugará con nombres propios, pero no cierra puertas a acuerdos

Del Frade sigue explorando un posible acuerdo con Ciudad Futura, el espacio que en alianza con el Movimiento Evita estuvo cerca de conseguir la intendencia de Rosario y que ahora explora acuerdos con Marcelo Lewandowski. “Está todo abierto”, reconoció Del Frade a Letra P.

Si bien esas negociaciones siguen abiertas para las elecciones de este año, quizás los tiempos no permitan cerrar un acuerdo. El diputado, sin embargo, dejó claro que la idea es seguir conversando evaluando también el largo plazo y las elecciones de 2027.

Aunque la mesa política del espacio frentista se plantea enfrentar “el proyecto de destrucción de derechos que ejecutan los gobiernos de Milei y Pullaro”, no hay por el momento vías abiertas para tejer acuerdos con el peronismo, ni siquiera con el sector que encabeza Lewandowski, que decidió jugar en la pelea por la reforma constitucional por fuera de la estructura partidaria del PJ.

Monteverde Del Frade.jpg

Posibles candidaturas

En el debate que abrieron las once organizaciones que componen el FAS para abordar el proceso electoral y cómo lo afrontarán, se evaluaron posibles candidaturas para la convencional constituyente. Caruana es uno de los que tiene interés por competir. Otros que también podrían sumarse la exvicegobernadora durante el período de Hermes Binner, la radical Griselda Tessio. También podría sumarse Oscar Blando, abogado y exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe.

Aunque es el líder del espacio, Del Frade no competirá en esa elección porque se manifestó en contra de la reforma. “Voté en contra. Entonces, me excluí. Pero eso no significa que no vamos a dar una discusión en profundidad con representantes en toda la provincia”, aseguró el diputado provincial que ahora se involucrará en la compulsa nacional.

Para el radical Palo Oliver, otra de las figuras centrales del frente, se reservó un lugar estratégico: el radical será el jefe de campaña del FAS. Por ello, no va a formar parte de ninguna lista.