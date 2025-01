Santa Fe: la amenaza libertaria pone en duda el lugar de Gisela Scaglia en la lista de Maximiliano Pullaro

La importancia del segundo lugar

A quien se le consulte en el universo Unidos coincide en algo: en caso de estar, Scaglia no debería bajar del segundo lugar. Más allá de no ser una exigencia, en el PRO analizan que aparecer más abajo sería una mala señal. “Si no está segunda, no está”, refuerzan. El análisis que se hace allí es hacia dónde virará la discusión para definir qué perfil tendrá que acompañar al gobernador.

Semanas atrás, consultada en una entrevista en Cadena 3 Rosario, la propia Scaglia valoró que el gobierno tiene “una agenda muy PRO”. “La obra pública enfocada en la producción, un esquema tributario progresivo, ventanilla única para desarrollos inmobiliarios, el orden en la gestión pública, el déficit cero, el equilibrio en las cuentas, la seguridad”, enumeró.

¿Alcanza con esos valores para reafirmar el voto que puede compartir con otros espacios más vinculados a la derecha, o puede radicalizarse más con un perfil como Losada? Y si se busca contener otros espacios, ¿puede tomar mayor fuerza García? Son preguntas aún sin respuesta.

Mientras tanto, el PRO ante las fugas

Luego de las salidas de dirigentes como José Núñez y Gabriel Chumpitaz, que se arriman al fogón de LLA, otro de los que sí continúa en Unidos es Cristian Cunha. Este último, parte del gabinete provincial, marca distancias con Scaglia, aunque en su entorno ven importante que sea ella quien acompañe a Pullaro en la convencional. “Será casi un plebiscito para el gobierno”, definen sobre la elección.

La presidenta del partido minimizó la situación días después de lo ocurrido y en su entorno analizan que el núcleo amarillo está “más fuerte que nunca”, y ponen en duda que llegue a buen puerto el arribo de los diputados nacionales a tierras libertarias. “Es como cuando te divorcias y te vas de tu casa: fijate de alquilar algo porque por ahí alguien te presta un ratito la casa nada más”, figuran con sorna.