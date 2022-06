Spahn sigue mandando: triunfo electoral del oficialismo en Unión de Santa Fe

SANTA FE (Corresponsalía) El sillón rojiblanco seguirá siendo de Luis Spahn. Este sábado se desarrollaron las elecciones en Unión de Santa Fe y las urnas le dieron un espaldarazo a Spahn, que nuevamente fue reelecto al frente del club, tal como ocurre desde 2009. El oficialismo obtuvo el 47,6% de los votos, en unos comicios que fueron históricos, ya que participó el 47% del padrón. Hubo un festejo medido para quienes renuevan los cargos y cierta desazón en la oposición.

También podés leer Unión va a las urnas tras un freno judicial que recalentó el clima

Si bien todo transcurrió con “normalidad” y sin inconvenientes, se vivió un clima electoral diferente a lo que venía ocurriendo en el club de la Avenida. La previa fue caliente por las idas y vueltas judiciales, con un amparo que frenó las elecciones por más de dos meses y en medio de entredichos públicos entre las diferentes agrupaciones. Sin embargo, Spahn gambeteó los inconvenientes y dejó en segundo lugar a Marcelo Martín, que obtuvo el 29,8% (984 votos); tercero salió Leonardo Simonutti con el 20% (685); y en cuarto lugar Carlos Ghisolfo con el 2,5% (80).

El presidente que lleva 13 años al mando de la institución Tatengue, y con gracias a este sábado, estará por tres años más, habló sobre el resultado y reconoció: “Esperábamos un poco más. No nos acompañaron las últimas fechas de la liga y no nos acompañó nuestra conducta política de no hacer campaña”. A pesar de los dichos, lo deportivo le hizo un guiño al empresario santafesino, ya que este viernes Unión le ganó a Boca por 2 a 1 en la Bombonera, y el próximo martes jugará en Montevideo ante Nacional por Copa Sudamericana.

También podés leer La Justicia frena las elecciones en Unión y rompe la frágil paz institucional

Deslizando algunas críticas contra sus contrincantes, Sphan dijo que hoy fue “un buen día, a pesar de todos los tiroteos al acto eleccionario”, refiriéndose a las decisiones judiciales presentadas por la oposición. Desmarcándose, explicó: “Decidimos ser respetuoso del reglamento de las instituciones y lo convenido, no nos quedamos en la puerta haciendo campaña”. Mirando a futuro, el reelecto presidente dijo que aspira que “el club siga creciendo” y “tengamos un Unión más grande”.

En la oposición había desazón. El espacio de Marcelo Martín aspiraba obtener una mayor cantidad de votos y no quedar a una distancia como la que se observó este sábado. Más allá de eso, al ser la primera elección y mirando el vaso medio lleno, creen que tienen terreno por construir para ser una alternativa real a futuro. En el sector de Simonutti las caras eran más largas aún: después de una campaña de más de un año, con mucha difusión por redes sociales y medios de comunicación, quedaron relegados al tercer puesto.