Santa Fe: Unidos abre el paraguas y no descarta dejar la ley de necesidad de reforma constitucional para 2025

Superada la discusión por la reforma previsional, a Unidos para Cambiar Santa Fe no le sobra el tiempo para instalar el debate por la enmienda constitucional y sancionar una ley de necesidad de revisión antes de fin de año. La Legislatura debe apurarse para que el tema no deba ser impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro .

Hay que llegar a noviembre en Santa Fe

El tiempo escasea. A esta hora no hay conformada una mesa de trabajo dentro de Unidos que articule internamente y no hay proyecto de síntesis dentro de la coalición. El radicalismo tiene el suyo, el socialismo tiene el propio y UNO también hizo su aporte, pero la hoja de ruta todavía no se delimitó.