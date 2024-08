La reforma constitucional pone a prueba la unidad del peronismo de Santa Fe

“Veo difícil que tengamos un solo proyecto en conjunto, porque por ahora no tenemos una instancia de discusión. Eso de tener un núcleo de coincidencias básicas no está pasando. Nadie nos llamó, no hay tal diálogo”, describió el diputado Marcos Corach, ladero del exgobernador Omar Perotti. En ese sentido, el exministro dijo que “si los senadores o el partido quieren hacerlo no lo contaron, las jugadas hasta acá vienen siendo individuales o de bloque”.