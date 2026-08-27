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TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: el bloque del PJ en el Senado votará la reforma electoral, pero rechaza las PASO para vices

El peronismo de la cámara alta definió su postura este jueves, en línea con el bloque de Diputados. “Un engendro”, dijo Traferri de las primarias del número 2.

Por Letra P | Periodismo Político
Santa Fe: el bloque del PJ en el Senado anticipa que votará la reforma electoral pero rechaza PASO de vices

Santa Fe: el bloque del PJ en el Senado anticipa que votará la reforma electoral pero rechaza PASO de vices

El bloque del PJ en el Senado de Santa Fe define este jueves cómo votará la reforma electoral impulsada por Unidos. La discusión se da a horas de la sesión y, aunque todavía no hay una posición formal cerrada, dentro de la bancada dan casi por definido el escenario.

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Una encumbrada fuente del bloque le puso un número: hay “un 90%” de chances de que acompañen la iniciativa en general, pero no el artículo 44, que habilita las inéditas PASO para la vicegobernación. Así, hasta el cierre de está nota, seguirían el mismo camino que tomó el peronismo en Diputados.

La posición de los caciques departamentales del PJ

El encuentro de este jueves es la última escala de una discusión que los senadores peronistas decidieron estirar hasta el final. Como ya contó Letra P, la bancada había resuelto esperar hasta las horas previas a la sesión para ordenar una posición común frente al proyecto que ya cuenta con aprobación de la cámara baja.

La principal molestia no pasa por el conjunto de la reforma, sino por algunos puntos particulares y, también, por las formas.

En el bloque presidido por Rubén Pirola sostienen que Unidos no abrió una negociación profunda con la oposición y cuestionan que el armado del texto haya girado principalmente alrededor de los acuerdos internos del oficialismo.

Ese malestar hizo que durante los últimos días quedara abierta incluso la posibilidad de un rechazo más amplio. Sin embargo, el escenario que ganó fuerza en la previa a la sesión es otro: acompañar la iniciativa en general y marcar diferencias en el articulado. Es, en definitiva, el mismo camino que tomó el peronismo una semana atrás en la cámara baja.

El artículo 44, el punto que rompe el acuerdo

La frontera está puesta en el artículo 44. Ese apartado habilita un esquema inédito para la elección de vicegobernador: un mismo precandidato a gobernador podrá presentarse en las PASO con hasta tres aspirantes distintos a acompañarlo en la fórmula.

En el PJ no compran la novedad. Armando Traferri, uno de los caciques territoriales del bloque, ya había adelantado públicamente su rechazo. “No logramos entender este engendro de que un gobernador pueda ir con tres vices”, afirmó en la previa.

También cuestionó que el candidato a gobernador pueda aparecer varias veces en la boleta y consideró que eso genera una “ventaja comparativa”.

Unidos tiene los votos para sancionar la reforma electoral

La discusión dentro del PJ no amenaza la suerte del proyecto. Unidos cuenta con una mayoría cómoda en el Senado y tiene los votos necesarios para convertir la reforma electoral en ley durante la sesión de este jueves.

El oficialismo, de todos modos, aspiraba a conseguir un respaldo más amplio y sancionar el nuevo esquema con el acompañamiento de toda la cámara.

Más allá de esa diferencia, la reforma quedará encaminada a regir para las elecciones de 2027. Entre otros cambios, establece cinco boletas para las PASO y tres para las generales, fija un piso del 4% para acceder a la distribución de bancas en Diputados e incorpora la opción de votar lista completa.

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