Bahía Blanca quiere convertirse en el gran polo de inteligencia artificial del sur argentino

Bahía Blanca reunió a investigadores, empresas, especialistas y funcionarios en el Summit BahIA para impulsar aplicaciones de inteligencia artificial en la industria, el agro, el puerto y las pymes, con el objetivo de consolidarse como un polo tecnológico del sur argentino.

Ese fue el eje que atravesó las dos jornadas del Summit BahIA, realizado en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), donde investigadores, empresarios, funcionarios y especialistas compartieron experiencias sobre el potencial de la IA para transformar la industria, el agro, la logística portuaria y la gestión urbana.

El encuentro dejó un diagnóstico compartido: la ciudad cuenta con un ecosistema científico, tecnológico e industrial poco común en el país, capaz de convertir la inteligencia artificial en una herramienta de innovación con impacto económico.

Uno de los principales mensajes del Summit fue que el diferencial de Bahía Blanca no radica únicamente en su infraestructura industrial o portuaria, sino en la combinación de esos activos con un sistema científico consolidado.

La presencia de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET permite articular investigación, formación de profesionales y transferencia tecnológica hacia empresas de distintos sectores. Esa interacción fue una de las protagonistas del evento, con debates sobre educación, gobernanza de datos, investigación aplicada y el impacto de la IA en el mundo del trabajo.

La idea que sobrevoló las exposiciones fue clara: la inteligencia artificial genera valor cuando encuentra problemas concretos para resolver y existe un puente entre quienes producen conocimiento y quienes lo necesitan.

El desarrollo de un país depende de la interacción entre tres actores clave: el Estado, la infraestructura científico-tecnológica y el sector productivo.

Hoy comenzó Bahia Summit 2026, el evento que reconoce a la ciudad y la UNS como capital de la IA en Argentina pic.twitter.com/ZPKgkwcpYT — Universidad Nacional del Sur (@UNS_oficial) August 25, 2026

De la teoría a las aplicaciones en la industria y el agro

El Summit estuvo atravesado por casos de uso concretos que mostraron cómo la inteligencia artificial ya comenzó a incorporarse en distintos sectores productivos.

Se presentaron desarrollos vinculados con recursos humanos, reconocimiento facial, analítica de video para espacios públicos y soluciones de seguridad urbana, además de experiencias impulsadas por empresas del ecosistema tecnológico local.

También hubo espacio para aplicaciones en el agro y la industria agroalimentaria, mientras que compañías como Globant y Forja AI compartieron experiencias de implementación en procesos productivos.

Entre los ejemplos más ligados al perfil industrial de Bahía Blanca se destacaron las iniciativas de UNIPAR, que mostró el uso de IA dentro de su planta industrial, y de Profertil, que expuso herramientas de machine learning para el monitoreo y mantenimiento de activos.

El desafío de que la IA también llegue a las PyMEs

Uno de los capítulos centrales del encuentro estuvo dedicado a las pequeñas y medianas empresas, donde especialistas analizaron por qué la adopción de inteligencia artificial todavía presenta barreras importantes.

Una encuesta nacional sobre el uso de IA en pymes, experiencias de visión artificial aplicada al control de calidad y debates sobre capacidades organizacionales pusieron sobre la mesa un problema recurrente: muchas empresas no saben por dónde empezar.

La falta de datos organizados, la dificultad para identificar un caso de uso concreto o la escasez de profesionales especializados aparecen como algunos de los principales obstáculos para incorporar estas tecnologías de manera rentable.

El Summit también propuso pensar a Bahía Blanca como una plataforma de innovación. La participación de Bahía HUB, el Consorcio de Gestión del Puerto y especialistas en infraestructura digital reforzó la idea de que la ciudad puede consolidarse como un hub tecnológico apoyado en su industria, su puerto, su sistema energético y su comunidad científica.

El desafío, coincidieron los participantes, será que esa articulación no quede limitada a un evento. El próximo paso será transformar las conversaciones en proyectos, nuevas empresas, transferencia tecnológica y aplicaciones desarrolladas desde el sur del país, con la UNS y el CONICET como pilares de un futuro Nodo IA del Sur.