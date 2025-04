Los tres vaticinios de Santiago Caputo que se cumplieron en la elección constituyente de Santa Fe

Temprano, antes del cierre de listas, Santiago Caputo quedó apartado del armado de La Libertad Avanza en Santa Fe . No quedó claro si fue una decisión propia o una imposición, pero lo cierto es que las decisiones relativas a las candidaturas de la Bota quedaron a cargo de Karina Milei y su lugarteniente santafesina, Romina Diez .

El asesor estrella, vértice del triángulo de hierro, había intentado un acercamiento con Amalia Granata . De hecho, fue el que propició la reactivación del contacto entre la mediática y Javier Milei . A través suyo y de Leonardo Squarzon , pareja de la diputada, existió una charla telefónica -en términos personales y no políticos, aclararon luego- que hizo recalcular a toda la política santafesina. Sin embargo, la jugada no pasó el filtro de Diez , ama y señora del karinismo en Santa Fe .

Ya apartado de la cocina de las decisiones en Santa Fe , Caputo monitoreó el proceso electoral e hizo tres vaticinios. Por un lado, fue uno de los pocos que adelantó que Granata sería competitiva en las elecciones , a diferencia de la mayoría de las encuestas que rondaban en Santa Fe que la ubicaban lejos y afectada por una migración de votos. De hecho, Caputo nunca descartó que Granata sacara más votos que La Libertad Avanza . No pasó, pero estuvo muy cerca: menos de dos puntos.

Por otro lado, el Mago del Kremlin no aprobó la estrategia de Mayoraz. Notó que el candidato era desconocido para el gran público, que la campaña no tenía resultados en revertir ese desconocimiento y que la gran apuesta a la tracción del sello, que sí medía en la Bota, no estaba resultando. El segundo lugar detrás de Maximiliano Pullaro, el principal objetivo que se había trazado el laboratorio libertario, estaba lejos para Caputo. Incluso llegó a vislumbrar un cuarto lugar, del que quedó a tan solo quince mil votos.