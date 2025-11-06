DECISIÓN TOMADA

Maximiliano Pullaro confirmó que Gisela Scaglia asumirá su banca en Diputados: "Va a defender a Santa Fe"

Despejó las dudas que la propia vice había sembrado. "Va a tomar la responsabilidad que asumió con los santafesinos", aseguró. De Provincias Unidas, ni mu.

Por Letra P | Periodismo Político
El jefe del Ejecutivo provincial aclaró que la definición se tomó tras un encuentro con la vicegobernadora y con representantes del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, donde se discutió el futuro político inmediato de la dirigente.

“Anoche tuvimos una reunión muy buena con la vicegobernadora y con los representantes del frente Unidos. Tal vez hubo una mala interpretación de lo que ella dijo. Gisela va a tener un rol muy importante, y ese rol es defendernos, defender a la ciudad de Rosario y a la provincia de Santa Fe”, expresó Pullaro en contacto con los medios.

“Va a representar a Santa Fe en Buenos Aires”

Consultado sobre si la vicegobernadora efectivamente asumirá como diputada, Pullaro fue tajante: “Lo que hablé con ella, y lo que dijo anoche, es que va a tomar la responsabilidad que asumió con los santafesinos. Sí, va a asumir”.

El gobernador subrayó que Scaglia será la voz del gobierno provincial en el Congreso y que trabajará para reparar los desequilibrios con la Nación. “Durante años, el Gobierno nacional le ha negado a Rosario y a Santa Fe lo que les corresponde. Ella llevará la voz cantante del Gobierno provincial en Buenos Aires”, dijo.

La cuestión Provincias Unidas

La duda que Pullaro no despejó es sobre qué va a pasar con Provincias Unidas, el armado federal que empujó junto a sus pares de Corrientes, Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz, pero que no tuvo la performance electoral esperada. Muy por el contrario, el gobernador retomó un hilo provincialista al vaticinar el posicionamiento de los futuros legisladores santafesinos en el Congreso.

gobernadores provincias unidas

"Lamentablemente tenemos diputados nacionales que responden a proyectos políticos que nacen y mueren en Buenos Aires. Bueno, aquí vamos a tener legisladores nacionales que van a ir a defender a la provincia de Santa Fe", afirmó, escueto. Del scrum amplio con el resto de las provincias que se subieron a la aventura electoral, ni una palabra.

