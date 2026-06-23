Pullaro prorrogó la emergencia social en Santa Fe y volvió a marcar diferencias con el modelo de Milei

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , firmó este lunes la prórroga por un año de la Emergencia en Materia Social, Educativa y Sanitaria en la provincia, en un decreto cuyos argumentos vuelven a cargar contra los recortes presupuestarios ejecutados por el presidente Javier Milei .

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En los considerandos del decisorio, al que accedió Letra P , se traza primeramente un diagnóstico crudo de la situación de pobreza en el país, a partir de los datos del INDEC del segundo semestre de 2025.

Con ese marco, el decreto menciona que, “en lo que respecta a la provincia de Santa Fe, los porcentajes observados en los grandes aglomerados urbanos siguen la misma lógica; así en el Gran Rosario la pobreza alcanzó el 16,6% de los hogares y el 22,3% de las personas, en tanto que para el Gran Santa Fe las cifras alcanzan el 22,8% y el 30,6%, respectivamente ”, guarismos que “representan un sostenimiento de la precariedad de las condiciones materiales de vida de los habitantes de nuestra provincia”.

En la misma línea, el documento oficial señala que, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA , “en 2025 el 53,6% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina urbana vivía en hogares pobres y el 10,7% en situación de indigencia”.

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Además, Pullaro advierte que, “en cuanto a consumos problemáticos en la provincia de Santa Fe, la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas, particularmente en relación a la cantidad de situaciones abordadas, destaca que ‘entre los años 2023 y 2024, hubo un incremento aproximado del 43%. Entre los años 2024 y 2025, el aumento fue aún más significativo, implicando un crecimiento cercano al 77%. Siendo el incremento acumulado del 2023 al 2025 más del 153%’, lo cual demuestra la persistencia y la escala del fenómeno social que se atiende desde esa área de gobierno”.

La motosierra en acción

Más adelante, el decreto de prórroga asevera que “la crisis económica que atraviesa el país impacta tanto en el mercado laboral como en el sistema de obras sociales, lo que provoca que numerosos beneficiarios recurran a hospitales y centros de salud”, lo cual, sostiene, trae como consecuencia que “el sistema público de salud debe asumir la atención de una población cada vez mayor en sus establecimientos”.

Tras esa caracterización del momento, Pullaro afirma que, “en un escenario nacional marcado por la discontinuidad de políticas públicas esenciales, el sistema de salud de la provincia de Santa Fe ha asumido responsabilidades que antes eran cubiertas por la Nación ”.

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“A la interrupción de programas sanitarios claves se suma la irregularidad en la provisión de medicamentos, insumos críticos y vacunas, lo que ha obligado al gobierno provincial a reforzar su inversión y capacidad operativa para sostener el acceso a la salud”, agrega.

En igual sentido, el decisorio del gobernador denuncia que “esta retracción por parte del Estado nacional se ve reflejada en una drástica reducción del financiamiento para programas críticos como Salud Sexual y Reproductiva, Remediar, o el Programa Federal Incluir Salud, obligando a la provincia a absorber la provisión de insumos y medicamentos con recursos propios para evitar la interrupción de las prestaciones de salud”.

“Esta discontinuidad en el suministro de insumos nacionales –añade- ha obligado a desplegar estrategias urgentes de compra centralizada de medicamentos esenciales, oncológicos, de alto precio y antibióticos inyectables, así como la provisión de insumos para hacer frente a la emergencia epidemiológica del Dengue, tanto para la prevención, vacunación y control de dicha enfermedad en el territorio provincial”.

Qué es la emergencia

En este contexto, el decreto de Pullaro asegura que “con el objeto de optimizar la distribución territorial y asegurar la operatividad de la red pública ante el incremento de pacientes que perdieron la cobertura de la seguridad social”, se torna “indispensable dar continuidad a los mecanismos excepcionales de contratación, los cuales han permitido que efectores de salud de toda la provincia realicen más de 2.500 gestiones entre licitaciones aceleradas y contrataciones directas de emergencia”.

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Asimismo, el documento gubernamental alerta que “se debe seguir atendiendo la asimetría existente en la construcción de ciertas políticas focalizadas que se han concentrado en las grandes urbes y que han dejado desprovistas a las restantes instituciones públicas; construyendo criterios de distribución y equidad para todos sus habitantes”

Por todo ello, el gobernador santafesino establece que “resulta de suma importancia seguir dotando a los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Educación y de Salud, con las herramientas propias de las disposiciones administrativas” de la ley de emergencia “a los fines de poder continuar con las medidas para el fortalecimiento de las capacidades de cada jurisdicción, garantizando la regularidad de las prestaciones en materia social, educativa y sanitaria”.