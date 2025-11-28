Omar Perotti junta a su tropa en Rosario para mostrarle músculo al PJ de Santa Fe

El exgobernador Omar Perotti convocará a su tropa al último encuentro del año el próximo viernes 5 de diciembre en un camping de Rosario para formular un balance político de 2025 y dar una nueva muestra de fuerza con la idea fija de construir músculo de cara a 2027 . “No se esperan anuncios”, aseguró una fuente a Letra P .

Tal como había anticipado este medio , el cierre del año de Perotti será en el sur de la provincia. Luego de dos actos importantes en la ciudad de Santa Fe y en Calchaquí , en el centro y norte provincial, el líder del espacio eligió Rosario para evaluar un año agitado.

Uno de los objetivos principales es mostrar que el espacio sigue vigente. Para ello, se espera la participación de la dirigencia histórica del perottismo , como las diputadas provinciales Celia Arena y Sonia Martorano , su par Marcos Corach , el resto del bloque legislativo y el todavía diputado Roberto Mirabella .

También asistirán exfuncionarios de la gestión de Perotti, equipos técnicos, concejales del sur santafesino y de otras localidades y representantes sindicales.

Más de 300 dirigentes de toda la provincia nos encontramos en Santa Fe para debatir el presente y establecer una mirada que exceda cualquier coyuntura electoral. Gran participación de la juventud y el territorio para, como dijo @omarperotti , ponerle futuro al presente.

Según confiaron a Letra P fuentes cercanas al exgobernador, el encuentro mantendrá una estructura similar a los anteriores. En esta ocasión, se abrirá con una capacitación a cargo de un grupo de jóvenes especialistas en inteligencia artificial , quienes brindarán una charla interactiva sobre el impacto de estas herramientas. El cierre estará a cargo de Omar Perotti , seguido de una choripaneada para reforzar el sentido de pertenencia del espacio .

perotti Omar Perotti reunirá a su tropa en la ciudad de Rosario.

El mensaje del exgobernador, como en otras ocasiones, hará foco en la situación política en el plano nacional y provincial. No se esperan anuncios resonantes, pero sí se anticipa una reflexión sobre el nivel de participación electoral y una advertencia: “El peronismo no volverá por el solo hecho de que Javier Milei haga un mal gobierno”. También se espera que reitere su planteo sobre la necesidad de que el peronismo santafesino “ofrezca algo nuevo”.

La exclusión electoral y lo que viene en el peronismo

Es probable que en el discurso aparezca alguna referencia a las elecciones de este año. El perottismo mantuvo tensos cruces con la conducción del Partido Justicialista (PJ) por la conformación de las listas a nivel nacional. Aunque en algún momento barajó la posibilidad de competir por fuera del sello, finalmente no ocurrió. En la tribu del exgobernador insisten en que fueron excluidos y que jamás fueron convocados.

En mi última carta dirigida al presidente del Partido Justicialista manifesté mi aspiración en participar en las próximas elecciones de octubre y que el Partido tuviera los procederes más amplios y democráticos en lo que hace a las definiciones de cara al proceso electoral. — Roberto Mirabella (@mirabellarob) August 17, 2025

Quienes conocen a Perotti afirman que opera con discreción y calcula cada movimiento. No sería extraño que deje algún mensaje velado para otras tribus internas. Distanciado del grupo de los senadores, el exmandatario ha mantenido conversaciones informales con sectores aliados del peronismo, como Juan Monteverde, referente de Ciudad Futura.

Lo que viene en la Legislatura

En el futuro inmediato se avecinan debates relevantes en la Legislatura. El oficialismo enviará proyectos vinculados a la nueva Constitución provincial, lo que abrirá instancias de negociación. La incógnita es si estos temas generarán puentes entre los distintos sectores del PJ o profundizarán las divisiones existentes.