Santa Fe: Mahiques prometió que el Gobierno cubrirá otras dos vacantes clave de la Justicia Federal

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , confirmó que el Gobierno avanzará con dos nuevos nombramientos en la Justicia Federal de Santa Fe : un juez de Garantías para Reconquista y la Fiscalía General de Rosario , dos casilleros que se suman al acelerado recambio judicial que atraviesa la provincia.

Las definiciones las dio este jueves en la Cuna de la Bandera, donde participó de la jura de Florentino Malaponte como nuevo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones .

El acto reunió a buena parte del arco judicial y político santafesino, con presencia de ministros de la Corte provincial, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti , dirigentes de La Libertad Avanza y Unidos , el intendente Pablo Javkin , entre otros.

El primer movimiento será en la localidad del norte de la bota. Mahiques adelantó que todavía queda un cargo por cubrir en el Juzgado Federal de Garantías de esa ciudad y aseguró que enviará el pliego al Senado “en los próximos días”.

La segunda definición llegará en Rosario . Se trata de la Fiscalía General de la Unidad Rosario , es decir, la jefatura de los fiscales federales de la jurisdicción.

Como contó Letra P, el concurso ya dejó una terna integrada por Diego Iglesias, titular de la Procunar; Cecilia Incardona y Matías Álvarez, actual titular de la UIF. Mahiques reveló que el expediente llegó al Ministerio de Justicia hace alrededor de dos semanas y estimó que la vacante será cubierta “en los próximos meses”.

Los dos movimientos se inscriben en una renovación mucho más amplia de la estructura federal santafesina, una de las prioridades que la Casa Rosada se fijó para su agenda judicial.

Los casilleros que ya se cubrieron en la Justicia Federal

El tablero ya cambió fuerte durante los últimos meses. En junio fueron designados Walter Rodríguez al frente del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, Santiago Saux en el Juzgado Federal de Rafaela y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, como integrante del Tribunal Federal de Juicio de la capital provincial.

A ellos se sumó recientemente Malaponte, cuyo pliego fue aprobado tras una negociación que involucró a dirigentes de Unidos y La Libertad Avanza. El magistrado desembarcó en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, una silla que llevaba cerca de una década sin titular definitivo.

Mahiques resumió el avance con números: “En lo que va de estos seis meses se han aprobado ya cuatro pliegos para jueces federales y hay cinco en el Senado de la Nación a la espera de la fijación de fecha”.

Rosatti habló de “limpiar” y Mahiques apuntó a los jueces bajo sospecha

El ministro también respondió a la advertencia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre las cosas que todavía quedan por “limpiar” dentro de la Justicia. “Hay mucho por hacer”, reconoció el Mahiques, que puso el foco en la situación particular de la jurisdicción santafesina.

"Hay mucho por limpiar todavia"



El Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se refirió a la justicia federal



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El cuadro tiene dos nombres inevitables: primero, el exjuez federal Marcelo Bailaque renunció después de quedar procesado y con prisión preventiva domiciliaria por causas vinculadas a presuntas extorsiones y relaciones con actores del narcotráfico. Su salida dejó vacante el Juzgado Federal N°4 de Rosario, hoy con un concurso abierto para encontrar reemplazante.

El otro caso es el de Gastón Salmain, titular suspendido del Juzgado Federal N°1 de Rosario, procesado con prisión preventiva y enviado a jury por el Consejo de la Magistratura. El proceso de enjuiciamiento quedó fijado para comenzar el 6 de octubre.

Para Mahiques, esos movimientos muestran que comenzó un proceso de depuración. “Estamos en el buen camino. Falta, sí, obvio, pero creo que vamos bien”, sostuvo, al tiempo que marcó el contraste con años anteriores: “La diferencia de lo que fue la reunión de 2023 con lo que es hoy es abismal”.

“Creo que el mensaje es ese: estamos organizando el Estado, a nivel judicial, para enfrentar a las bandas criminales”, completó el ministro.