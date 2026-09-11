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Guillermo Montenegro denunció a la jueza que frenó la ley penal juvenil en Buenos Aires

El senador del PRO pidió el enjuiciamiento de la magistrada. Argumenta que la medida impide la aplicación de una norma nacional. Acompaña todo el bloque.


Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Guillermo Montenegro denunció a la jueza Marta Pascual.

Guillermo Montenegro denunció a la jueza Marta Pascual.

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El exintendente de Mar del Plata presentó una denuncia contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora por su actuación en el expediente en el que dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en todo el territorio bonaerense. La decisión alcanza a la ley nacional sancionada por el Congreso de la Nación.

Según el planteo de Montenegro, la resolución tuvo una dimensión institucional que excedió una situación individual. El dirigente cuestionó que un juzgado provincial impidiera temporalmente la aplicación de una norma nacional en todo el territorio provincial.

La denuncia de Guillermo Montenegro

Uno de los principales fundamentos de la presentación fue el alcance general atribuido a la medida cautelar. Según la denuncia de Montenegro, la resolución se adoptó a partir del planteo de una asociación y sin elementos oficiales, estadísticas o pruebas concretas suficientes que acreditaran un peligro actual o inminente de la magnitud señalada.

La presentación también cuestiona las consecuencias de la decisión sobre la política criminal definida por el Congreso. Para Montenegro, la cautelar neutralizó de manera temporal la aplicación de un nuevo régimen penal juvenil en el distrito más poblado del país.

El dirigente del PRO sostuvo que la actuación de la jueza podría configurar incompetencia o negligencia en el ejercicio de sus funciones. El reproche se concentra en la utilización de una decisión cautelar con efectos generales sobre la vigencia práctica de una ley nacional.

Guillermo Montenegro.

Guillermo Montenegro.

La denuncia incorpora además declaraciones públicas realizadas por Marta Elba Pascual después de la resolución. En distintas entrevistas periodísticas, la jueza expresó una posición crítica sobre algunos aspectos del nuevo régimen y de la política criminal impulsada por el Congreso de la Nación.

Qué dijo la jueza Marta Elba Pascual

La magistrada había expresado en entrevistas periodísticas su desacuerdo "con que la reja y el castigo sean la solución para chicos que cometen delitos”. Pascual también sostuvo que “con esta ley no vamos a crear más seguridad”. Montenegro incorporó esas expresiones a su presentación como un elemento adicional para cuestionar la actuación de la magistrada y su intervención sobre la aplicación de la normativa nacional.

La denuncia contará con el respaldo de todo el bloque del PRO en el Senado bonaerense. El acompañamiento se sumará a otras iniciativas impulsadas por el espacio para adecuar la normativa provincial al nuevo régimen penal juvenil establecido por la legislación nacional.

El exintendente de Mar del Plata ya había presentado en abril un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para adaptar la normativa de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa había sido acompañada por el bloque del PRO.

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