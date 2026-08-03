La crisis del PAMI presiona sobre el sistema de salud de Rosario, pero la cúpula libertaria está muteada

El municipio de Rosario atiende a más de 22 mil afiliados del PAMI por las renuncias de médicos de cabecera

La cúpula del PAMI en Rosario mantiene el silencio frente a la crisis de la obra social que, por decisión del ministro Toto Caputo, no paga a prestadores para sostener el equilibrio fiscal e impacta en la red de salud pública del municipio local, que ya atiende la demanda de más de 22 mil personas afiliadas al organismo , según cifras oficiales reveladas a Letra P .

Como ya contó este medio , la deuda ya excede los $500.000 millones y agrava el acceso a la salud de jubilados y pensionados, con servicios cortados, cobros indebidos y derivaciones al sistema público. Personal médico especializado “de segundo nivel ambulatorio” no atiende a las personas afiliadas o les cobra en efectivo por la consulta y les pide que inicien un trámite de reintegro de la prestación, que reciben tarde y por menos dinero del que pagaron.

En Rosario, el Estado local amortigua la falta de médicos de cabecera barriales que fueron bajándose de la obra social nacional por la caída en el valor de los aranceles y la continuidad de la entrega de remedios de forma gratuita. Aunque mantiene un acuerdo con PAMI para que le retorne los fondos invertidos, el municipio asegura que el trámite es engorroso, los pagos se demoran y no alcanzan a cubrir los costos.

Mientras, el PAMI Rosario no brinda respuestas. En la cúpula de la delegación aducen que se debe a una directiva impartida en Buenos Aires.

La delegación de PAMI en Rosario no es ajena al estilo que el gobierno libertario le impregnó a la gestión de los organismos públicos. Al frente de la Unidad de Gestión de la obra social de las personas jubiladas en la Cuna de la Bandera fue designado Guido Orlandi .

Como supo contar este medio, su nombramiento respondió exclusivamente a su vínculo personal con la diputada Romina Diez, la figura gravitante del universo libertario en Santa Fe. Orlandi es un empresario gastronómico, exdueño del conocido boliche rosarino Queen's, sin trayectoria en la función pública. Desde que está al frente del PAMI, mantiene un perfil bajo y cero contacto con la prensa.

Karina Milei y Romina Diez

Diez, con el aval que le otorga ser persona de confianza de Karina Milei, fue colonizando las delegaciones santafesinas de organismos públicos nacionales con su gente. En otras palabras, fue construyendo su casta propia. Así, ocupó casilleros en la ANSES y el PAMI con nombres cuya principal virtud es ser militantes libertarios.

Cómo pega la crisis del PAMI en Rosario

En Rosario viven unas 143.331 personas mayores, un universo que creció un 14.6% en los últimos 13 años. Para el municipio, se trata, junto a la primera infancia, del sector más vulnerable de la sociedad en tiempos de Javier Milei. Por eso, la gestión que encabeza Pablo Javkin desarrolló el programa Mil65, una estrategia para resetear las políticas de cuidado con foco en niños y niñas que se encuentran en los primeros 1000 días de vida; y las personas mayores de 65 años, apuntando a la necesidad de reconstruir redes comunitarias y vínculos entre generaciones.

MIL+65: UNA ROSARIO QUE CUIDA Y ACOMPAÑA



Decidimos unir al Estado, instituciones y organizaciones de la ciudad para acompañar a quienes más nos necesitan: a los más chicos en sus primeros mil días de vida y a las personas mayores.



Frente a la indiferencia, elegimos comunidad y… pic.twitter.com/ZCASwKRWb1 — Pablo Javkin (@pablojavkin) June 3, 2026

La secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez, le confió a este medio que son 22.317 las personas afiliadas a PAMI que desde hace un tiempo recurren al sistema público que gestiona el municipio.

Al hacer zoom en ese número, se observa que 18.022 -al escribirse esta nota- de estas personas afiliadas al PAMI están registradas con nombre, apellido, historia clínica y médico de cabecera. Es decir, ya son usuarias de la red municipal.

La funcionaria explica ese fenómeno en la crisis de la obra social que gestiona la Nación que provoca las renuncias de profesionales que oficiaban de médicos de cabecera, especialmente en los barrios de la ciudad, por la exigencia de PAMI de aceptar mayores cápitas al tiempo que no aumentaban los aranceles.

“Eso hizo que muchos médicos de cabecera que atendían en los barrios dejaran de hacerlo, entonces un paciente de PAMI que vive en la periferia no quiere ir al centro a hacerse atender por el médico de cabecera que a su vez tiene una cápita enorme, turnos larguísimos; entonces se vuelca a los centros de salud municipales que tienen cerca de sus casas”, explica Rodríguez el corrimiento.

El municipio de Rosario compró 3.285.383 unidades de los llamados medicamentos esenciales ante la caída del Plan Remediar.

A ese fenómeno se le suma que el sistema público de salud de Rosario aún sostiene la entrega gratuita de medicamentos, una política discontinuada por el PAMI. En junio, el municipio compró 3.285.383 unidades de los llamados medicamentos esenciales, como aquellos para controlar la presión, la diabetes, el colesterol, bajar la fiebre o hacer nebulizaciones, ante la caída de los envíos nacionales vía Plan Remediar. Gastó casi 1000 millones de pesos.

Una negociación complicada

Las prestaciones que el municipio rosarino brinda a las personas afiliadas al PAMI son luego facturadas a la obra social de la Nación, fruto de un acuerdo que se forjó con la delicadeza de un orfebre, pero que está siempre a tiro de complicarse.

“Nos inscribimos como prestadores, hicimos todo un camino larguísimo, aprendimos el sistema, tenemos un sistema de facturación aparte para ellos, hacemos todo el caminito que PAMI pide y te cambian cada tres meses las reglas, el sistema, las normativa, es complejo, hay que estarle muy encima”, reconoce Rodríguez que, además, acepta que “hay retrasos de meses” en los pagos.

“PAMI responde, pero con muchas dificultades”, dice la secretaria de Salud. “No recuperamos la totalidad de lo invertido, pero nos sirve para no quebrar el sistema”, agregó.

Este medio buscó la respuesta de Orlandi, pero se topó con el muro que el funcionario libertario construyó desde que se encuentra en el manejo de la cosa pública. “No podemos hablar con los medios, salvo autorización a nivel central”, fue su excusa.